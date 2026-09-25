Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган - 25.09.2026 Украина.ру
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Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган
Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган - 25.09.2026 Украина.ру
Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган
Анкара активизирует дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Чёрном море. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября заявил журналистам в самолёте по возвращении из Нью-Йорка
2026-09-25T02:46
2026-09-25T02:50
украина.ру
новости
турция
эрдоган
черное море
оон
россия
зерно
зерновая сделка
война на украине
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Эрдоган подчеркнул, что безопасность в Чёрном море имеет большое значение как для Турции, так и для всего региона. При этом оно не является фронтом конфликта на Украине и не должно им становиться."Сейчас мы активизировали наши усилия по возобновлению работы [в Чёрном море] зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", — сказал президент Турции.Он также отметил, что в ходе контактов с российской и украинской сторонами Анкара подробно объясняет необходимость восстановления безопасности судоходства. И указал на двойную пользу от обеспечения безопасности в Чёрном море — содействие продовольственной безопасности и сдерживание распространения конфликта.Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция ожидает от сторон ответственного поведения и не приемлет нападений на торговые суда в Чёрном море, независимо от того, кто их совершает.Черноморская зерновая инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов незалежной, включая Одессу. Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года из-за не исполнения киевским режимом и западными странами своих обязательств в отношении РФ.Подробнее на эту и другие темы - в материале Владимир Скачко Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, турция, эрдоган, черное море, оон, россия, зерно, зерновая сделка, война на украине, запад, судоходство, безопасность, киевский режим, продовольствие, украина
Украина.ру, Новости, Турция, Эрдоган, Черное море, ООН, Россия, зерно, зерновая сделка, война на Украине, Запад, судоходство, безопасность, киевский режим, продовольствие, Украина

Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган

02:46 25.09.2026 (обновлено: 02:50 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Анкара активизирует дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Чёрном море. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября заявил журналистам в самолёте по возвращении из Нью-Йорка
Эрдоган подчеркнул, что безопасность в Чёрном море имеет большое значение как для Турции, так и для всего региона. При этом оно не является фронтом конфликта на Украине и не должно им становиться.
"Сейчас мы активизировали наши усилия по возобновлению работы [в Чёрном море] зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", — сказал президент Турции.
Он также отметил, что в ходе контактов с российской и украинской сторонами Анкара подробно объясняет необходимость восстановления безопасности судоходства. И указал на двойную пользу от обеспечения безопасности в Чёрном море — содействие продовольственной безопасности и сдерживание распространения конфликта.
Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция ожидает от сторон ответственного поведения и не приемлет нападений на торговые суда в Чёрном море, независимо от того, кто их совершает.
Черноморская зерновая инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов незалежной, включая Одессу. Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года из-за не исполнения киевским режимом и западными странами своих обязательств в отношении РФ.
Подробнее на эту и другие темы - в материале Владимир Скачко Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину.
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