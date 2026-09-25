https://ukraina.ru/20260925/turtsiya-naraschivaet-usiliya-po-vozobnovleniyu-zernovogo-koridora--erdogan-1083418318.html

Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган

Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган - 25.09.2026 Украина.ру

Турция наращивает усилия по возобновлению зернового коридора — Эрдоган

Анкара активизирует дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Чёрном море. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября заявил журналистам в самолёте по возвращении из Нью-Йорка

2026-09-25T02:46

2026-09-25T02:46

2026-09-25T02:50

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Эрдоган подчеркнул, что безопасность в Чёрном море имеет большое значение как для Турции, так и для всего региона. При этом оно не является фронтом конфликта на Украине и не должно им становиться."Сейчас мы активизировали наши усилия по возобновлению работы [в Чёрном море] зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", — сказал президент Турции.Он также отметил, что в ходе контактов с российской и украинской сторонами Анкара подробно объясняет необходимость восстановления безопасности судоходства. И указал на двойную пользу от обеспечения безопасности в Чёрном море — содействие продовольственной безопасности и сдерживание распространения конфликта.Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция ожидает от сторон ответственного поведения и не приемлет нападений на торговые суда в Чёрном море, независимо от того, кто их совершает.Черноморская зерновая инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов незалежной, включая Одессу. Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года из-за не исполнения киевским режимом и западными странами своих обязательств в отношении РФ.Подробнее на эту и другие темы - в материале Владимир Скачко Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, турция, эрдоган, черное море, оон, россия, зерно, зерновая сделка, война на украине, запад, судоходство, безопасность, киевский режим, продовольствие, украина