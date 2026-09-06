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Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев

Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев - 06.09.2026 Украина.ру

Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев

Украинцев хотят заставить платить не только за общение на русском, но и за молитву

2026-09-06T13:41

2026-09-06T13:41

2026-09-06T13:41

эксклюзив

украина

россия

никита потураев

пцу

упц

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Инициатор травли Украинской православной церкви (УПЦ) и автор закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, депутат Верховной Рады Никита Потураев выступил с идеей реформы финансирования религиозных организаций. По его задумке, украинцы должны получить возможность самостоятельно направлять определенный процент от своего подоходного налога на поддержку конкретной церкви. И это коснется всех - невзирая на то, в какой именно церкви молится потенциальный налогоплательщик. Ну а если он атеист и в храм вообще не ходит, "церковный взнос" пойдет в бюджет Украины. Считай, на поддержку государственной церкви - Православной церкви Украины (ПЦУ).При этом депутат полил эту инициативу европейским соусом, с которым украинцы моментально проглатывают любые сомнительные или незаконные реформы. Потураев рассказал, что "церковный налог" существует во многих странах Европы, а он лично вдохновлялся опытом Румынии. "Там эта система позволяет налогоплательщику самостоятельно определять, кому направить часть взноса, а кто этого не хочет делать, тогда эти средства просто идут в бюджет, как сейчас. Это решило бы сразу несколько проблем: стабильное и независимое финансирование, достойные зарплаты священникам, возможность платить социальные взносы – потому что сейчас у священнослужителей фактически нет ни больничных, ни пенсий, это покрывают только общины. Если в приходе будет молодой, энергичный священник, которому есть на что жить, это прямо стимулирует и темпы переходов из УПЦ в ПЦУ", - отмечает глава комитета по вопросам гуманитарной политики. Иными словами, он признает: украинцы не хотят поддерживать созданную после Майдана "автокефальную церковь" ни молитвами, ни деньгами. В итоге насильно отжатые у канонической церкви храмы стоят пустыми, а количество священников, желающих в них служить, резко уменьшилось.И теперь перед лоббистами стоят две задачи: реанимировать процесс "перехода" из УПЦ в ПЦУ и найти деньги на содержание церкви, созданной при помощи внешних кураторов. Просить еще и на это средства у Европы вряд ли получится: союзники по капле цедят кредит на военно-экономические нужды Киева. Но и допустить усиление влияния канонической православной церкви "автокефалы" не могут. Спрашивается: за что боролись?Вот представители киевского режима и придумывают способы финансовой мотивации для поддержки своей "ручной" церкви. Тот же Потураев признает, что процесс перехода общин из УПЦ в ПЦУ, всплеск которого наблюдался в 2022 году, сегодня почти остановлен. Правда, перекладывает свою озабоченность на всех украинцев: дескать, граждане волнуются, не сдала ли держава назад в вопросе замены УПЦ на ПЦУ. Правда, никаких данных о числе взволнованных судьбой автокефалии политик не приводит, поскольку украинцы сегодня озабочены вопросами собственного выживания, а не выживания ПЦУ.Да и вообще, почему государство должно заниматься такими проблемами? Ведь по Конституции Украины церковь от государства отделена, а согласно 35-й статье каждому жителю Украины гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Однако без оглядки на основной закон украинский депутат пытается влезть в денежные вопросы церкви и громко жалуется на то, что УПЦ значительно богаче ПЦУ, потому что среди ее прихожан зажиточные бизнесмены и политики, годами финансово поддерживавшие эту церковь."Исторически так сложилось, что часть влиятельных и богатых людей годами финансировала московскую структуру… Это феодальная модель: финансируешь – получаешь лояльность и решение проблем. ПЦУ построена на совсем другой философии. Она живет исключительно за счет пожертвований патриотически настроенных людей, делающих это осознанно, а не в расчете на "крышу". Но именно поэтому ПЦУ часто не хватает денег, а значит и кадров. В некоторых областях это ощутимая проблема: священник физически не успевает обслуживать все общины, которые хотели бы перейти, приезжает раз в две недели вместо воскресенья. А московские структуры могут позволить себе удерживать священника постоянно. Надо понимать, что у церкви есть ровно то, что дали ей мы с вами – те 50-100-200 гривен в копилку. Этого просто не хватает на нормальные зарплаты, не говоря уже о социальных гарантиях", - описывает якобы плачевное финансовое состояние ПЦУ Потураев. Но не объясняет, почему прихожане УПЦ без всяких законов и понуждений перечисляют средства в поддержку своей церкви, а патриотичные украинцы этого не делают. Ссылки на нищету патриотов тут кажутся малоубедительными, особенно если учесть, что именно эта прослойка сегодня зарабатывает на войне. Опять же, хочется спросить: а куда ж подевались прежние спонсоры ПЦУ, например пивной король и владелец "Первой частной пивоварни" Виталий Мацола или криминальный авторитет из Днепра Александр Петровский ("Нарик"), который и профинансировал покупку томоса для Украины? Неужели разорились? Или просто решили отойти от ставшего невыгодным проекта, который так и не взлетел?Вот Потураев и принялся перераспределять подоходный налог украинцев в пользу государственной религиозной структуры. По его мнению, это решило бы сразу несколько проблем: стабильное и независимое финансирование, достойные зарплаты священникам, возможность платить пенсии и больничные раскольникам. А если в карман раскольников потекут не общественные пожертвования, а государственные налоги, то и темпы переходов из УПЦ в ПЦУ повысятся, и духовных кадров прибавится. Ну, по крайней мере, так считает автор закона.Его инициатива очень напоминает идею военного сбора на ВСУ, который сначала тоже вводился как добровольный взнос на армию, но очень быстро превратился в 5-процентную ставку для большинства доходов физических лиц. Возможно, так будет и с церковным налогом. Пока же Потураев публично признал главное: спонсоров и симпатиков у политической церкви Епифания Думенко становится все меньше и меньше. А священники, которые "присягнули" украинской автокефальной церкви, оказывается, сделали это по расчету и теперь требуют больше денег для молитв за Украину. В отличие от духовных отцов канонической православной церкви, выживающей за счет поддержки верующих.Именно это и бесит лоббистов ПЦУ. Потураев в запале назвал православных христиан "московскими структурами" и заявил, что прихожане УПЦ "паразитируют, потому что могут позволить себе содержать священника постоянно". Ну а где ж тогда прихожане ПЦУ, тем более что ей социологи рисуют чуть ли не стопроцентную поддержку со стороны украинцев? Почему не спешат отстегивать в копилку своей церкви? Вопросы - риторические. Более того, они только ярче высвечивают проблему, о которой Потураев предпочитает не говорить. А именно то, что, несмотря на многолетнюю пропаганду томоса, автокефалии и прочих национально-духовных поделок, ПЦУ поддерживает очень небольшая часть общества. И без государственного финансирования эта слепленная на Фанаре церковная организация просто захиреет.Предвидя такой конец, депутат от партии "Слуга народа" и хочет ввести "церковный оброк" после завершения боевых действий. Тут обращает на себя внимание тот факт, что "слуги народа" не предполагают никаких кардинальных изменений для себя и созданных постмайданных структур после окончания войны. То есть и террор против УПЦ, и борьба с русским языком, и декоммунизация останутся в политической повестке Украины. А как же тогда ликвидация первопричин конфликта, без которой Россия отказывается идти на мирное соглашение? Тут одно из двух. Либо "потураевы" всех мастей рассчитывают на временное перемирие и "договорнячок", либо не собираются ничего выполнять даже в случае подписания "прочного мира" по российским лекалам.

https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, никита потураев, пцу, упц