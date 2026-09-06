https://ukraina.ru/20260906/na-ukraine-zadumalis-o-legalizatsii-porno-dlya-popolneniya-voennogo-byudzheta-1083041642.html
На Украине задумались о легализации порно для пополнения военного бюджета
На Украине задумались о легализации порно для пополнения военного бюджета - 06.09.2026 Украина.ру
На Украине задумались о легализации порно для пополнения военного бюджета
Власти Украины рассматривают легализацию порно-индустрии как источник налоговых поступлений для военного бюджета. Об этом 6 сентября сообщила газета The Wall Street Journal
2026-09-06T17:18
2026-09-06T17:18
2026-09-06T17:20
новости
украина
франция
испания
ярослав железняк
the wall street journal
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Депутат Ярослав Железняк возглавляет движение за легализацию. По его словам, отрасль может приносить до $25 млн ежегодно. Сейчас вебкам-модели оказались в "абсурдной ситуации": работа "в серую" грозит проблемами с налоговой, а легальная декларация — уголовным делом за производство и распространение порнографии со сроком до семи лет.Издание приводит историю модели Светланы Дворниковой, которая снимает контент для OnlyFans из виллы во Франции или Испании. В прошлом году в её украинском доме полиция изъяла ноутбук и около $200 тысяч наличными.Железняк утверждает, что легализация принесёт в бюджет сумму, достаточную для закупки 30 тысяч беспилотников. На оборонные нужды Украине требуется $120 млрд в год. Отметим, что Железняк — давний лоббист декриминализации, но в парламенте и обществе идею воспринимают неоднозначно. Сейчас Киев готов на всё ради денег на войну — даже на легализацию индустрии, ещё недавно считавшейся позорной.Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, испания, ярослав железняк, the wall street journal
Новости, Украина, Франция, Испания, Ярослав Железняк, The Wall Street Journal
На Украине задумались о легализации порно для пополнения военного бюджета
17:18 06.09.2026 (обновлено: 17:20 06.09.2026)
Власти Украины рассматривают легализацию порно-индустрии как источник налоговых поступлений для военного бюджета. Об этом 6 сентября сообщила газета The Wall Street Journal
Депутат Ярослав Железняк возглавляет движение за легализацию. По его словам, отрасль может приносить до $25 млн ежегодно. Сейчас вебкам-модели оказались в "абсурдной ситуации": работа "в серую" грозит проблемами с налоговой, а легальная декларация — уголовным делом за производство и распространение порнографии со сроком до семи лет.
Издание приводит историю модели Светланы Дворниковой, которая снимает контент для OnlyFans из виллы во Франции или Испании. В прошлом году в её украинском доме полиция изъяла ноутбук и около $200 тысяч наличными.
Железняк утверждает, что легализация принесёт в бюджет сумму, достаточную для закупки 30 тысяч беспилотников. На оборонные нужды Украине требуется $120 млрд в год. Отметим, что Железняк — давний лоббист декриминализации, но в парламенте и обществе идею воспринимают неоднозначно.
Сейчас Киев готов на всё ради денег на войну — даже на легализацию индустрии, ещё недавно считавшейся позорной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.