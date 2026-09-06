"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала - 06.09.2026 Украина.ру
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"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала
"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала - 06.09.2026 Украина.ру
"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров. Об этом 6 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-06T14:02
2026-09-06T14:02
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кравченко
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"Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генпрокурора", — заявил он.По его словам, сотрудник офиса, фигурирующий в расследовании, отстранён от обязанностей, готовится увольнение. "Виновность устанавливает суд. За управленческие решения отвечаю я. Одним кадровым решением не ограничимся", — добавил Кравченко.4 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его кабинете и объявило о разоблачении преступной организации во главе с руководителем одного из подразделений ОГП. По версии следствия, структура крышевала мошеннические колл-центры и легализовала преступные доходы.На фоне скандала Кравченко внезапно исчез. По данным украинских СМИ, он не покидал страну, а прятался в частной клинике на территории элитного ЖК в Печерском районе Киева. Об этом – в материале "Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандалаБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, россия, кравченко, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру, набу, новости
Украина, Киев, Россия, Кравченко, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру, НАБУ, Новости

"Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала

14:02 06.09.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© Фото
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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров. Об этом 6 сентября сообщили украинские СМИ
"Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генпрокурора", — заявил он.
По его словам, сотрудник офиса, фигурирующий в расследовании, отстранён от обязанностей, готовится увольнение.
"Виновность устанавливает суд. За управленческие решения отвечаю я. Одним кадровым решением не ограничимся", — добавил Кравченко.
4 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его кабинете и объявило о разоблачении преступной организации во главе с руководителем одного из подразделений ОГП. По версии следствия, структура крышевала мошеннические колл-центры и легализовала преступные доходы.
На фоне скандала Кравченко внезапно исчез. По данным украинских СМИ, он не покидал страну, а прятался в частной клинике на территории элитного ЖК в Печерском районе Киева. Об этом – в материале "Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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