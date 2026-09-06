"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов
© ФотоЖенщины в ВСУ
© Фото
Командование ВСУ начало переводить военнослужащих-женщин на позиции пограничных отрядов, заменяя ими мужчин, которых бросили в штурмовые группы. Об этом 6 сентября сообщили в российских силовых структурах
"Для комплектования штурмовых групп командование привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ГПСУ военнослужащих женщин, которые заменили мужчин", — рассказал источник.
На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
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