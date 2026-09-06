"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов - 06.09.2026 Украина.ру
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"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов
"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов - 06.09.2026 Украина.ру
"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов
Командование ВСУ начало переводить военнослужащих-женщин на позиции пограничных отрядов, заменяя ими мужчин, которых бросили в штурмовые группы. Об этом 6 сентября сообщили в российских силовых структурах
2026-09-06T12:24
2026-09-06T12:24
новости
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вооруженные силы украины
дмитрий ковалевич
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"Для комплектования штурмовых групп командование привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ГПСУ военнослужащих женщин, которые заменили мужчин", — рассказал источник.На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, дмитрий ковалевич
Новости, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Ковалевич

"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов

12:24 06.09.2026
 
© ФотоЖенщины в ВСУ
Женщины в ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© Фото
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Командование ВСУ начало переводить военнослужащих-женщин на позиции пограничных отрядов, заменяя ими мужчин, которых бросили в штурмовые группы. Об этом 6 сентября сообщили в российских силовых структурах
"Для комплектования штурмовых групп командование привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ГПСУ военнослужащих женщин, которые заменили мужчин", — рассказал источник.
На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
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