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"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов

"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов - 06.09.2026 Украина.ру

"Женщин — в окопы": ВСУ начали отправлять украинок на позиции пограничных отрядов

Командование ВСУ начало переводить военнослужащих-женщин на позиции пограничных отрядов, заменяя ими мужчин, которых бросили в штурмовые группы. Об этом 6 сентября сообщили в российских силовых структурах

2026-09-06T12:24

2026-09-06T12:24

2026-09-06T12:24

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дмитрий ковалевич

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"Для комплектования штурмовых групп командование привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ГПСУ военнослужащих женщин, которые заменили мужчин", — рассказал источник.На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, дмитрий ковалевич