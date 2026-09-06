$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины - 06.09.2026 Украина.ру
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$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины
$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины - 06.09.2026 Украина.ру
$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины
The New York Times опубликовала разоблачительный материал о тотальной коррупции в оборонных закупках Украины. Только за 2024 год Незалежная потеряла $1,2 млрд военного бюджета из-за мошенничества и растрат, которые "не наказываются, а награждаются новыми контрактами".
2026-09-06T15:34
2026-09-06T15:34
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Аудиторы выявили: 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков получили новые заказы, несмотря на уголовные расследования, аресты руководителей или невыполнение прежних сделок. 18 компаний заключили контракты, хотя ранее провалили обязательства. Шесть из них не выполнили ни одного контракта.Показательный пример — закупка реактивных снарядов. Три фирмы предложили одинаковые ракеты турецкого производства по цене от $4200 до $5100 за штуку. Контракт достался самой дорогой — дочерней структуре Czechoslovak Group. Бюджет потерял $150 млн.Американский эксперт Джеймс Вассерстром резюмировал: "В Украине украдут всё, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция".Экс-министр обороны Михаил Фёдоров, которого издание подаёт как борца с коррупцией, после увольнения заявил: "Коррупция процветает". Показательно, что сама NYT связывает его отставку с сопротивлением оборонных подрядчиков.Ранее Украина уже лишилась $770 млн при закупках вооружений у недобросовестных торговцев и производителей.Подробнее – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП УкраиныБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил федоров, стив уиткофф, джаред кушнер, сап, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, САП, Украина.ру

$1,2 млрд за год: The New York Times раскрыла, как чиновники разворовывают оборонный бюджет Украины

15:34 06.09.2026
 
© Украина.руУкраинская элита
Украинская элита - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© Украина.ру
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The New York Times опубликовала разоблачительный материал о тотальной коррупции в оборонных закупках Украины. Только за 2024 год Незалежная потеряла $1,2 млрд военного бюджета из-за мошенничества и растрат, которые "не наказываются, а награждаются новыми контрактами".
Аудиторы выявили: 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков получили новые заказы, несмотря на уголовные расследования, аресты руководителей или невыполнение прежних сделок. 18 компаний заключили контракты, хотя ранее провалили обязательства. Шесть из них не выполнили ни одного контракта.
Показательный пример — закупка реактивных снарядов. Три фирмы предложили одинаковые ракеты турецкого производства по цене от $4200 до $5100 за штуку. Контракт достался самой дорогой — дочерней структуре Czechoslovak Group. Бюджет потерял $150 млн.
Американский эксперт Джеймс Вассерстром резюмировал: "В Украине украдут всё, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция".
Экс-министр обороны Михаил Фёдоров, которого издание подаёт как борца с коррупцией, после увольнения заявил: "Коррупция процветает". Показательно, что сама NYT связывает его отставку с сопротивлением оборонных подрядчиков.
Ранее Украина уже лишилась $770 млн при закупках вооружений у недобросовестных торговцев и производителей.
Подробнее – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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