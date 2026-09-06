https://ukraina.ru/20260906/na-sverkhzvuke-v-yaponiyu-50-let-predatelstvu-ltchika-belenko-1083033256.html

На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко

На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко - 06.09.2026 Украина.ру

На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко

6 сентября 1976 года японское радио сообщило, что на острове Хоккайдо в аэропорту Хакодате приземлился новейший советский реактивный истребитель МиГ-25П, угнанный лётчиком-перебежчиком Виктором Беленко. В СССР начались неизбежные в таких случаях разбирательства

2026-09-06T16:00

2026-09-06T16:00

2026-09-06T16:00

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"Холодная война" – это время гонки вооружений, в которой не последнее место и бюджеты отводились завоеванию лидерства в развитии сверхскоростной авиационной техники. США в 1960-х удалось захватить здесь пальму первенства. С 1960 года американские ВВС начали получать сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-58 "Хаслер", способные развивать скорость в 2100 км/ч на высоте до 18 км. Самолёт разведчик Локхид A-12 летал на высоте до 25 км со скоростью до 3100 км/ч. Во второй половине 60-х его сменил Локхид SR-71 "Блэкбёрд", летавший на высоте до 29 км со скоростью более 3500 км/ч. Это самый скоростной самолёт в мире.Для борьбы с ними требовался высотный и скоростной истребитель-перехватчик. В начале 1961 года его начали разрабатывать в конструкторском бюро Микояна и Гуревича (ОКБ 155). 13 апреля 1972 года на вооружение официально был принят истребитель-перехватчик МиГ-25П. Новый самолёт мог летать на высоте до 20 километров со скоростью в 2,83 маха. 31 августа 1977 года лётчик-испытатель Александр Федотов на модифицированном МиГ-25 смог подняться на высоту 37 650 м, установив тем самым абсолютный мировой рекорд высоты полёта.Западные разведки мечтали заполучить техническую документацию на машину или её саму, но МиГ-25 не поставлялся на экспорт. Ну а предатели среди инженеров и военных встречались не так часто и были для западных разведок штучным товаром. Военные же самолёты с территории СССР угоняли крайне редко, с 1945 по 1975-й таких случаев было не более десяти. Завербовать пилота в частях, которые летали на суперсовременных самолётах было практически невозможно, так как людей туда отбирали тщательно – благонадёжных, патриотически настроенных, "горевших" своим делом и крайне мотивированных.Сбежавший лётчик, Виктор Беленко, родился в рабочей семье, в Нальчике 15 февраля 1947 года. Родители развелись сразу после его рождения. В двухлетнем возрасте мать его бросила, после чего он попал в новую семью отца. Несмотря на это Беленко окончил школу с серебряной медалью. В 1971 стал выпускником Армавирского высшего военного авиаучилища лётчиков ПВО. Его направили служить лётчиком-инструктором в Ставропольское училище лётчиков и штурманов. Беленко этим был недоволен, так как хотел сделать карьеру в ВВС, а служа лётчиком-инструктором это было практически невозможно.Подаваемые старшим лейтенантом рапорты начальство игнорировало. Только после угрозы, что он вообще уйдёт из рядов Вооружённых Сил по причине хронического алкоголизма руководства, в 1975 году его перевели служить на Дальний Восток, в Чугуевский район Приморского края, где базировался 530-й истребительный авиационный полк 11-й отдельной армии ПВО, летавший на МиГ-25П.6 сентября 1976 года в 6:45 по Москве (в Приморском крае было 13:45), самолет Беленко взмыл в паре с ведущим с аэродрома у села Соколовка для выполнения полётного упражнения. Механику лётчик соврал, что хочет после полёта ещё отработать фигуры пилотажа, и тот вопреки инструкциям заправил ему полные баки, хотя разрешалось только половину.Когда лётчик уже шёл к самолёту один из его коллег заметил, что лицо его мертвенно бледное и покрылось красными пятнами, но не придал этому значения. Уже в кабине, руки у лётчика от нервного возбуждения настолько дрожали, что он долго не мог присоединить фишку радиостанции, и потребовалась помощь техника.После взлёта Беленко отстал от ведущего пары, снизился до высоты 30 метров, чтобы пропасть с радаров, и направился в сторону Японии. В 7:40 по Москве (14:40 по Приморью) он пересёк границу, после чего взмыл на высоту в 6000 метров.Японские ПВО засекли нарушителя, на его перехват направились несколько самолётов. Но Беленко снова опустился на высоту 30 метров и снова пропал с радаров. Первоначально он хотел приземлиться на авиабазе в Титосе, но долететь туда не хватало топлива, и он пошёл на посадку на аэродром в Хакодате. Взлётно-посадочная полоса там оказалась короткой, поэтому самолёт выкатился за её пределы к границе территории аэропорта. Выбравшись из кабины, Беленко два раза выстрелил из пистолета воздух. Водители и пассажиры автомобилей с ближайшей автострады его сфотографировали.В СССР сначала не знали, как реагировать. Уже через 15 секунд об исчезновении самолёта доложили командиру полка. Далее доклад поступил вплоть до министра обороны. Решение об уничтожении самолёта никто не принял, боялись ответственности, и во многом именно поэтому Беленко смог долететь до Японии.28 сентября в 12:05 ТАСС распространило пресс-релиз, в котором утверждалось, что Беленко совершил на Хоккайдо вынужденную посадку и после этого был насильно вывезен в США. Действия японской стороны назывались при этом недружественными. Через 20 минут вышел уточняющий материал, в котором мотивы перелёта были названы невыясненными. Материалы западной прессы, в том числе – заявление главы ЦРУ Джорджа Буша-старшего от 19 сентября, что советский пилот оказался перебежчиком и его угон МиГ-25 оказался "крупной разведывательной удачей", официальными представителями МИДа назывались "ложью от начала и до конца".9 сентября японская сторона устроила Беленко встречу с официальным советским представителем. Предатель сразу заявил, что перелёт совершил сознательно, а потому более разговаривать с советской стороной ему не о чем. В тот же день его и самолёт перевезли в США, где Беленко согласился на сотрудничество и попросил политического убежища. В интервью журналистам о причинах своего предательства он заявил следующее:"Я принял это решение в связи с недовольством этой страной. Я старался изо всех сил. Я был одним из их лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечён идеями социализма и коммунизма – они были очень привлекательны. (…) Но позже я обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами".Проездным билетом для "развода" Беленко посчитал чудо-самолёт, к созданию которого не имел никакого отношения.За угнанный МиГ-25 развернулась нешуточная борьба. Советское правительство пригрозило Японии разрывом заключённых контрактов и сворачиванием сотрудничества в других сферах. Японцы серьёзно задумались.Американские инженеры разобрали МиГ-25 и старательно изучали. Им удалось выяснить, что на 80% его корпус сделали из сваренной вручную нержавеющей стали. 15 ноября 1976 года в порту Хитати его вернули СССР в разобранном виде в специальных деревянных ящиках, оббитых толстым металлом. Сделано это было для того, чтобы принимающая сторона не смогла за сутки, которые на это отводились, оценить масштаб причинённого самолёту ущерба. Однако советские инженеры справились – японцам была выставлена претензия на 11 млн руб. (около $ 18,3 млн) за повреждение самолёта, кражу секретного оборудования и демонтаж. Те выдвинули встречный иск на $ 40 тыс. за снесённые Беленко при приземлении антенны, а также за расходы по транспортировке и охране ящиков с самолётом. В результате никто ничего платить не стал.Eщерб, нанесённый предательством Беленко стране, был на порядки выше. Пришлось экстренно менять на всех боевых самолётах системы распознавания "свой-чужой", что обошлось СССР в 2 млрд руб.Настоящей причиной побега стали неудовлетворённые амбиции несчастливого в личной жизни лётчика.Устроенная проверка выяснила, что, когда он переводился на Дальний Восток, ему обещали быстрое продвижение по службе – должность начальника штаба полка – и своевременное присвоение очередных званий. Однако звание капитана, которое он должен был получить уже в январе 1976 года, ему по нерасторопности командования (а может и намеренно) задержали. Никакого продвижения он не получил – летал старшим лётчиком. Часто командования, в стремлении выслужиться, дёргало лётчиков в их выходные или свободное от службы время. Кроме того бытовая неустроенность привела к конфликтам с женой. Их общего сына она отправила на воспитание к тёще.Беленко как-то услышал брошенную кем-то мимоходом фразу, что американцы многое бы дали, чтобы заполучить в свои руки новейший МиГ-25. Тогда-то в голове у него и зародился план побега в США.Он согласился сотрудничать сразу после приземления, якобы только попросив у американцев взамен побывать на их авиабазе и на борту авианосца. Его поразили и организация быта американских лётчиков, демократизм в отношениях между рядовыми пилотами и командным составом, а также слаженность действий и лётного, и технического персонала. Положа руку на сердце, с этим у американцев в сравнении с советскими лётными частями во многом было получше.Предательство Беленко привело к тому, что многие из виновных в его побеге были или понижены в должностях и званиях, или вообще "вылетели" из армии. Рядовым пилотам закрутили "гайки" в допуске к полётам, с потенциальной возможностью к побегу. Холостяков, пилотов с асоциальным поведением или тех, у кого в семье было неблагополучно, или перевели в центральные районы страны, или вообще убрали из военной авиации. Так проступок одного предателя поломал судьбы тысячам ни в чём неповинных людей.Что касается Беленко, то американцы его хорошо устроили. Он работал сразу на нескольких работах, занимаясь совершенствованием американской авиатехники и "сливом" информации о советских ВВС. Он быстро женился на официантке из придорожного кафе, которая родила ему двоих сыновей. С прежней семьёй он никогда возобновить контакты не пытался. Ушёл из жизни, которой был целиком и полностью доволен, в 2023 году в возрасте 76 лет, хоть в СССР и распространялась информация, что он был ликвидирован. Вскоре, однако, о нём благополучно на Родине забыли – его предательство в 80-90-е заслонили другие, гораздо более масштабные предательства.

https://ukraina.ru/20260706/general-gru-polyakov-105-let-s-rozhdeniya-i-40--s-aresta-predatelya--1-sovetskoy-voennoy-razvedki--1081062300.html

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