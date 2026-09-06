https://ukraina.ru/20260906/nachalo-nastoyaschey-voyny-lavrov-zhstko-otvetil-na-obvineniya-zapada-1083039788.html

"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада

"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада - 06.09.2026 Украина.ру

"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада

Обвинения западных стран в причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге — это, по большому счёту, начало настоящей войны. Об этом 6 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-09-06T16:35

2026-09-06T16:35

2026-09-06T16:35

новости

россия

германия

запад

сергей лавров

владимир путин

фридрих мерц

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081283925_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_5e4d656f7073d27792ba17a7e1b6aa53.jpg

"Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, по большому счёту, начало такой войны настоящей", — сказал министр.Он напомнил, что Берлин выслал генконсульство из Бонна, разорвал соглашение и закрывает Русский дом в столице."Я помню, что перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", — добавил Лавров.Российский министр также отметил, что руководство РФ сделает соответствующие выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах усилить армию. Ранее в новостях: Посол Нечаев: сотрудничество России и Германии фактически заморожено.Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.

россия

германия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, запад, сергей лавров, владимир путин, фридрих мерц, украина.ру