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"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада
"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада - 06.09.2026 Украина.ру
"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада
Обвинения западных стран в причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге — это, по большому счёту, начало настоящей войны. Об этом 6 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2026-09-06T16:35
2026-09-06T16:35
2026-09-06T16:35
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"Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, по большому счёту, начало такой войны настоящей", — сказал министр.Он напомнил, что Берлин выслал генконсульство из Бонна, разорвал соглашение и закрывает Русский дом в столице."Я помню, что перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", — добавил Лавров.Российский министр также отметил, что руководство РФ сделает соответствующие выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах усилить армию. Ранее в новостях: Посол Нечаев: сотрудничество России и Германии фактически заморожено.Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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новости, россия, германия, запад, сергей лавров, владимир путин, фридрих мерц, украина.ру
Новости, Россия, Германия, Запад, Сергей Лавров, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Украина.ру
"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада
Обвинения западных стран в причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге — это, по большому счёту, начало настоящей войны. Об этом 6 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, по большому счёту, начало такой войны настоящей", — сказал министр.
Он напомнил, что Берлин выслал генконсульство из Бонна, разорвал соглашение и закрывает Русский дом в столице.
"Я помню, что перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", — добавил Лавров.
Российский министр также отметил, что руководство РФ сделает соответствующие выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах усилить армию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.