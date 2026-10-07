При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз - 07.10.2026 Украина.ру
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При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз
При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз - 07.10.2026 Украина.ру
При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз
При Владимире Зеленском, пришедшем к власти в конце мая 2019 года, государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза. Об этом со ссылкой на статистические данные Минфина незалежной утром 7 октября пишет РИА Новости
2026-10-07T07:07
2026-10-07T07:09
украина.ру
новости
украина
министерство финансов
минфин
долги
госдолг
банкротство
владимир зеленский
киевский режим
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Как следует из информации ведомства, если на конец мая 2019 года внешний долг Украины составлял 1308,92 миллиарда гривен, то к августу 2026 года он вырос в 5,7 раза."По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов США (185,1 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг — 7537,71 млрд гривен", — говорится в информационной справке Министерства финансов Украины.Также отмечается, что на данный момент внешняя задолженность Украины составляет 78,5% от общей суммы госдолга, в то время, как в мае 2019 года она составляла 62,14%.Министерства финансов Украины прогнозирует, что к концу этого года госдолг страны достигнет 10146 млрд гривен (226 млрд долларов). При этом, проект бюджета незалежной на 2027 год предполагает дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.Ранее сообщалось, что по итогам августа общий государственный долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html
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украина.ру, новости, украина, министерство финансов, минфин, долги, госдолг, банкротство, владимир зеленский, киевский режим, ес, евросоюз, мвф, сша, киев
Украина.ру, Новости, Украина, Министерство финансов, Минфин, долги, госдолг, Банкротство, Владимир Зеленский, киевский режим, ЕС, Евросоюз, МВФ, США, Киев

При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз

07:07 07.10.2026 (обновлено: 07:09 07.10.2026)
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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При Владимире Зеленском, пришедшем к власти в конце мая 2019 года, государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза. Об этом со ссылкой на статистические данные Минфина незалежной утром 7 октября пишет РИА Новости
Как следует из информации ведомства, если на конец мая 2019 года внешний долг Украины составлял 1308,92 миллиарда гривен, то к августу 2026 года он вырос в 5,7 раза.
"По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов США (185,1 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг — 7537,71 млрд гривен", — говорится в информационной справке Министерства финансов Украины.
Также отмечается, что на данный момент внешняя задолженность Украины составляет 78,5% от общей суммы госдолга, в то время, как в мае 2019 года она составляла 62,14%.
Министерства финансов Украины прогнозирует, что к концу этого года госдолг страны достигнет 10146 млрд гривен (226 млрд долларов). При этом, проект бюджета незалежной на 2027 год предполагает дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.
Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.
Ранее сообщалось, что по итогам августа общий государственный долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 15:18
Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕСЕвросоюз продолжает нагибать неонацистский режим просроченного Владимира Зеленского, отвергая претензии его Украины на полноценное членство в Объединенной Европе. Взамен предлагают только побыть упрощенным членом ЕС – какое-то время.
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