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При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз

При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз - 07.10.2026 Украина.ру

При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз

При Владимире Зеленском, пришедшем к власти в конце мая 2019 года, государственный внешний долг Украины увеличился в 5,7 раза. Об этом со ссылкой на статистические данные Минфина незалежной утром 7 октября пишет РИА Новости

2026-10-07T07:07

2026-10-07T07:07

2026-10-07T07:09

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Как следует из информации ведомства, если на конец мая 2019 года внешний долг Украины составлял 1308,92 миллиарда гривен, то к августу 2026 года он вырос в 5,7 раза."По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов США (185,1 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг — 7537,71 млрд гривен", — говорится в информационной справке Министерства финансов Украины.Также отмечается, что на данный момент внешняя задолженность Украины составляет 78,5% от общей суммы госдолга, в то время, как в мае 2019 года она составляла 62,14%.Министерства финансов Украины прогнозирует, что к концу этого года госдолг страны достигнет 10146 млрд гривен (226 млрд долларов). При этом, проект бюджета незалежной на 2027 год предполагает дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.Ранее сообщалось, что по итогам августа общий государственный долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html

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