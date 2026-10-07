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Склады, заводы, энергетика: Украина подсчитывает ущерб от ночной атаки ВС РФ

Склады, заводы, энергетика: Украина подсчитывает ущерб от ночной атаки ВС РФ - 07.10.2026 Украина.ру

Склады, заводы, энергетика: Украина подсчитывает ущерб от ночной атаки ВС РФ

Несколько районов Киева охватили пожары из-за ночных прилетов по промышленным и складским объектам, посетовал 7 октября в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко

2026-10-07T08:14

2026-10-07T08:14

2026-10-07T08:14

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По информации столичных властей, в Подольском районе вспыхнули складские помещения, а в Оболонском и Шевченковском районах зафиксированы точные попадания по нежилой застройке. В Дарницком районе обломки упали на открытую местность, из-за чего загорелся гаражный кооператив. Как пишут киевские паблики, в результате атаки был полностью уничтожен крупный склад торговой сети строительных инструментов "Днипро-М".Помимо этого, мониторинговые каналы сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре столицы и Киевской области. Серия мощных прилетов зафиксирована и в других регионах страны: глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил попадание по промышленному предприятию в Днепре, а в Кременчугском районе Полтавской области местные власти заявили о поражении крупного завода.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, киевская область, днепр, виталий кличко, украина.ру