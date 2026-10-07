Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении - 07.10.2026 Украина.ру
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Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении
Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении - 07.10.2026 Украина.ру
Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении
Восемь украинских военнослужащих старше 60 лет без сопротивления сдались в плен одному российскому бойцу из группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, передает 7 октября РИА Новости
2026-10-07T07:27
2026-10-07T07:37
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Украинские солдаты приняли решение сложить оружие еще до того, как российские силы начали огневую работу по их опорному пункту. Отправленные на передовую пожилые мужчины были глубоко деморализованы, испытывали сильный страх и сдались самостоятельно.Еще летом 2025 года Верховная рада Украины официально разрешила мужчинам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту. Позже, в феврале 2026 года, источники в российских силовых структурах заявляли, что из-за острейшего дефицита личного состава и исчерпания мобилизационного ресурса среди молодежи украинское командование вынуждено массово бросать на передовую пожилых людей. При этом сами пленные украинцы подтверждают, что в ходе принудительной мобилизации в стране полностью игнорируются возраст и физическое состояние здоровья: в окопы отправляют даже инвалидов и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запорожское направление, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Запорожское направление, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении

07:27 07.10.2026 (обновлено: 07:37 07.10.2026)
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Фото : dan-news.info
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Восемь украинских военнослужащих старше 60 лет без сопротивления сдались в плен одному российскому бойцу из группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, передает 7 октября РИА Новости
Украинские солдаты приняли решение сложить оружие еще до того, как российские силы начали огневую работу по их опорному пункту.
Отправленные на передовую пожилые мужчины были глубоко деморализованы, испытывали сильный страх и сдались самостоятельно.
Еще летом 2025 года Верховная рада Украины официально разрешила мужчинам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту.
Позже, в феврале 2026 года, источники в российских силовых структурах заявляли, что из-за острейшего дефицита личного состава и исчерпания мобилизационного ресурса среди молодежи украинское командование вынуждено массово бросать на передовую пожилых людей.
При этом сами пленные украинцы подтверждают, что в ходе принудительной мобилизации в стране полностью игнорируются возраст и физическое состояние здоровья: в окопы отправляют даже инвалидов и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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