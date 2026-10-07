https://ukraina.ru/20261007/vmesto-pensii--na-peredovuyu-pozhilye-boytsy-vsu-sdalis-v-plen-rossiyaninu-na-zaporozhskom-napravlenii-1083654957.html

Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении

Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении - 07.10.2026 Украина.ру

Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении

Восемь украинских военнослужащих старше 60 лет без сопротивления сдались в плен одному российскому бойцу из группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, передает 7 октября РИА Новости

2026-10-07T07:27

2026-10-07T07:27

2026-10-07T07:37

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украина.ру

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Украинские солдаты приняли решение сложить оружие еще до того, как российские силы начали огневую работу по их опорному пункту. Отправленные на передовую пожилые мужчины были глубоко деморализованы, испытывали сильный страх и сдались самостоятельно.Еще летом 2025 года Верховная рада Украины официально разрешила мужчинам старше 60 лет служить в ВСУ по контракту. Позже, в феврале 2026 года, источники в российских силовых структурах заявляли, что из-за острейшего дефицита личного состава и исчерпания мобилизационного ресурса среди молодежи украинское командование вынуждено массово бросать на передовую пожилых людей. При этом сами пленные украинцы подтверждают, что в ходе принудительной мобилизации в стране полностью игнорируются возраст и физическое состояние здоровья: в окопы отправляют даже инвалидов и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запорожское направление, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру