"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе - 07.10.2026 Украина.ру
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"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе
"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе - 07.10.2026 Украина.ру
"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе
Фейк о том, что на борту лайнера Flydubai недавно сцепились пилоты из России и Украины, стал наглядным примером опасности слепого доверия к медийным вбросам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik
2026-10-07T09:39
2026-10-07T09:51
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Дипломат подчеркнула, что мгновенный охват этой лживой новости напоминал "информационное ковровое покрытие": вместо ожидания проверенных данных аудитория принялась обсуждать посторонние темы. По ее словам, этот случай должен "стать прекрасным всем уроком" и показать, как нельзя поддаваться на первые панические сообщения в инфопространстве.Сам инцидент на рейсе Дубай — Тель-Авив произошел 30 сентября. Из-за чрезвычайной ситуации борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как выяснилось позже, второй пилот (гражданин Омана) совершил попытку теракта. Он вооружился штатным аварийным топором, напал на командира корабля (гражданина ОАЭ) и попытался угнать самолет, чтобы устроить авиакатастрофу. Полноценное расследование сейчас ведет Генпрокуратура ОАЭ, а власти Израиля также официально признали случившееся попыткой террористического акта.На первых этапах распространялись слухи, будто драка произошла между россиянином и украинцем, а пассажиры рейса утверждали, что нападавший использовал нож. Подробнее - в материале ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец на сайте Украина.ру.
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новости, россия, оаэ, украина, генпрокуратура, мария захарова, украина.ру
Новости, Россия, ОАЭ, Украина, генпрокуратура, Мария Захарова, Украина.ру

"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе

09:39 07.10.2026 (обновлено: 09:51 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Фейк о том, что на борту лайнера Flydubai недавно сцепились пилоты из России и Украины, стал наглядным примером опасности слепого доверия к медийным вбросам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik
Дипломат подчеркнула, что мгновенный охват этой лживой новости напоминал "информационное ковровое покрытие": вместо ожидания проверенных данных аудитория принялась обсуждать посторонние темы.
По ее словам, этот случай должен "стать прекрасным всем уроком" и показать, как нельзя поддаваться на первые панические сообщения в инфопространстве.
Сам инцидент на рейсе Дубай — Тель-Авив произошел 30 сентября. Из-за чрезвычайной ситуации борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как выяснилось позже, второй пилот (гражданин Омана) совершил попытку теракта. Он вооружился штатным аварийным топором, напал на командира корабля (гражданина ОАЭ) и попытался угнать самолет, чтобы устроить авиакатастрофу. Полноценное расследование сейчас ведет Генпрокуратура ОАЭ, а власти Израиля также официально признали случившееся попыткой террористического акта.
На первых этапах распространялись слухи, будто драка произошла между россиянином и украинцем, а пассажиры рейса утверждали, что нападавший использовал нож.
Подробнее - в материале ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец на сайте Украина.ру.
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