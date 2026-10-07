https://ukraina.ru/20261007/prekrasnyy-urok-zakharova-raznesla-feyk-o-drake-russkogo-i-ukraintsa-v-nebe-1083656418.html

"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе

"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе - 07.10.2026 Украина.ру

"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе

Фейк о том, что на борту лайнера Flydubai недавно сцепились пилоты из России и Украины, стал наглядным примером опасности слепого доверия к медийным вбросам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik

2026-10-07T09:39

2026-10-07T09:39

2026-10-07T09:51

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Дипломат подчеркнула, что мгновенный охват этой лживой новости напоминал "информационное ковровое покрытие": вместо ожидания проверенных данных аудитория принялась обсуждать посторонние темы. По ее словам, этот случай должен "стать прекрасным всем уроком" и показать, как нельзя поддаваться на первые панические сообщения в инфопространстве.Сам инцидент на рейсе Дубай — Тель-Авив произошел 30 сентября. Из-за чрезвычайной ситуации борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как выяснилось позже, второй пилот (гражданин Омана) совершил попытку теракта. Он вооружился штатным аварийным топором, напал на командира корабля (гражданина ОАЭ) и попытался угнать самолет, чтобы устроить авиакатастрофу. Полноценное расследование сейчас ведет Генпрокуратура ОАЭ, а власти Израиля также официально признали случившееся попыткой террористического акта.На первых этапах распространялись слухи, будто драка произошла между россиянином и украинцем, а пассажиры рейса утверждали, что нападавший использовал нож. Подробнее - в материале ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец на сайте Украина.ру.

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