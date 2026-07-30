https://ukraina.ru/20260730/zvonki-na-milliard-dollarov-na-ukraine-postroili-globalnuyu-moshennicheskuyu-imperiyu--1082001837.html

Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю

Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю - 30.07.2026 Украина.ру

Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю

Индустрия мошеннических колл-центров, работающих на территории Украины, достигла на сегодня невиданных оборотов, превратившись в глобальную криминальную империю с многомиллиардными оборотами

2026-07-30T22:59

2026-07-30T22:59

2026-07-30T22:59

эксклюзив

украина

запад

европа

верховная рада

telegram

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1e/1082002080_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_833732e411822d0dca7c67f942773209.jpg

Деятельность украинских телефонных мошенников начала вызывать тревогу на Западе, где долгое время покрывали их преступления – потому что от деятельности колл-центров поначалу преимущественно страдали россияне и белорусы.Однако ситуация вышла из-под контроля, и в Европе впервые заговорили об этом вслух.Эксперты из организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), которая специализируется на изучении транснациональной организованной преступности, проконсультировались с бывшими сотрудниками украинских колл-центров, депутатом Верховной Рады, представителем Украинской межбанковской ассоциации EMA, а также с украинскими правоохранителями и журналистами. Им удалось выяснить, что центр преступной деятельности телефонных мошенников постепенно смещается на Запад – потому что российские правоохранители проводят с ними системную борьбу, а россияне стали реже доверять позвонившим их жуликам.Украинские преступники стали переключатся на своих соотечественников, а также на жителей Европы, Закавказья или Израиля. Как сообщается в докладе GI-TOC, российские граждане составляют на сегодня только 10-15% жертв мошеннических колл-центров, а число пострадавших от их деятельности европейцев стремительно растет, вызывая серьезное беспокойство у местных правоохранительных органов.По данным доклада GI-TOC, деятельность украинских колл-центров ежемесячно приносит их владельцам не менее миллиарда долларов, а число занятых в этих схемах лиц оценивается экспертами в 60 тысяч человек.Эксперты констатируют – украинские мошеннические колл-центры стали одной из самых прибыльных форм организованной преступности. На сегодня они приносят криминальным группировкам больше дохода, чем сверхприбыльная торговля наркотиками. Причем украинские мафиози, тесно связанные с националистическими боевиками и высокопоставленными политиками из команды Зеленского, стараются по максимуму расширить этот бизнес, вкладывая в него серьезные средства.На Украине насчитывается около двух тысяч мошеннических колл-центров, где в среднем заняты до трехсот человек, каждый из которых приносит в месяц от миллиона до трех миллионов долларов чистой прибыли. Центром криминальной индустрии по-прежнему являются Днепр и Киев, но подобные центры также действуют во Львове, Одессе, Виннице, на Закарпатье и в других регионах.Европейские эксперты шокированы тем, насколько открыто ведется на Украине этот незаконный преступный бизнес. Они отмечают, что телефонные бандиты не пытаются прибегать к маскировке, поскольку уверены в собственной безнаказанности. Колл-центры арендуют помещения в крупных офисно-деловых комплексах, которые зачастую размещаются неподалеку от центра. К примеру, расследование установило, что на территории Соломенского района Киева в радиусе одного километра действовало сразу шесть подобных мошеннических структур, которые даже не думают прятаться от украинской полиции.Колл-центры набирают своих сотрудников совершенно открыто – в основном, через объявления в Telegram, TikTok, на OLX, Work.ua и Robota.ua. Зачастую они даже обещают выделить своим иногородним сотрудникам оплачиваемое жилье, которое обычно представляет собой съемные квартиры, переоборудованные под общежития для телефонных операторов.Вербовщики мошеннических организаций отдают предпочтение украинской молодежи в возрасте от 15 до 28 лет, однако расследование установило, что некоторым операторам исполнилось всего лишь четырнадцать. Украинские криминальные группировки в буквальном смысле выращивают из подростков профессиональных телефонных преступников, обещая им высокие заработки – а потом цинично обманывают своих несовершеннолетних сотрудников. По данным доклада GI-TOC, одной из опрошенных работниц колл-центра платили в месяц всего 200 долларов, а другому сотруднику давали в день не более 300 гривен. Недовольным сотрудников колл-центров угрожают расправой, или просто сдают в полицию, которая тесно сотрудничает с украинскими телефонными мафиози. Полицейские в принципе не реагируют на деятельность мошеннических колл-центров – за исключением тех случаев, когда криминальные группировки заказывают правоохранителям показательные рейды на офисы своих конкурентов.Информация доклада Global Initiative Against Transnational Organized Crime раскрывает внутренние схемы, по которым круглосуточно работают украинские мошеннические колл-центры.Каждый украинский оператор обзванивает в день около 300 абонентов, но на удочку преступников в среднем попадаются около семи человек. У мошенников существует своеобразное разделение труда. Новички, которых называют на сленге "холодильниками", обзванивают множество абонентов, чтобы вычислить потенциальную жертву. Затем ей звонят бывалые телефонные жулики – так называемые "клоузеры". Они обучены психологическим приемам, позволяющим запугать и обмануть неподготовленного человека, чтобы заполучить его деньги или подтолкнуть его к совершению преступления.Выйти из такого бизнеса очень сложно. "Если хороший сотрудник уходит без разрешения, его могут найти и наказать. Их били проводом до крови, а другим показывали страшные фотографии", – рассказала экспертам бывшая работница мошеннического колл-центра, которой удалось "соскочить" с криминальной схемы.Аналитики GI-TOC констатируют – работа в подобных структурах приводит к стремительной моральной и психологической деградации украинских телефонных жуликов, которые способны без труда обмануть маленького ребенка или забрать последние деньги у больной российской пенсионерки. Они превращаются в циничных социопатов, способных на совершение самого тяжелого преступления. И это стало возможным благодаря попустительству украинских властей, которые поощряют любые бесчеловечные действия, направленные во вред россиянам.Ситуация стремительно меняется – жертвами украинской телефонной мафии все чаще становятся европейцы. Местные правоохранители не могут справиться с потоком преступлений, совершенных благодаря звонкам с территории Украины. И это является расплатой за лицемерие Брюсселя, который молчаливо содействовал становлению криминальной империи украинских мошеннических колл-центров.Читайте подробности в материале: Украинского политика Николая Тищенко подозревают в сотрудничестве с колл-центрами

https://ukraina.ru/20260329/ponravilos-ubivat-chuzhimi-rukami-ukrainskie-moshenniki-v-rossii-pereshli-ocherednuyu-gran-1077175607.html

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, запад, европа, верховная рада, telegram, tiktok