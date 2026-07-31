Расследование раскрыло пытки и расстрелы в полку Сырского - 31.07.2026 Украина.ру
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Расследование раскрыло пытки и расстрелы в полку Сырского
Расследование раскрыло пытки и расстрелы в полку Сырского - 31.07.2026 Украина.ру
Расследование раскрыло пытки и расстрелы в полку Сырского
Украинские журналисты опубликовали расследование о преступлениях в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, созданном при поддержке бывшего главнокомандующего Александра Сырского. Об этом сообщил 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T20:38
2026-07-31T20:38
украина.ру
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В распоряжении редакции оказалась аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим без приказа военнослужащим.Он также пригрозил, что отступление может привести к отходу вплоть до Киева. Сам командир объяснил меры необходимостью распознавания своих, так как противник якобы использует украинскую форму.Источники в полку рассказали о пытках и издевательствах над провинившимися. Их помещают в ямы с фекалиями, вывозят в лес для избиений, привязывают к "дереву правды" и избивают пластиковыми трубами до разрывов кожи. Полигон огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, беглецов разыскивают группы на квадроциклах.Ранее уведомлялось, что конфликт между Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым фактически парализовал украинские вооружённые силы. Как пишет The American Conservative, настоящая причина конфликта заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, увольнение фигур, ответственных за успех, не имело бы смысла - В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, вооруженные силы украины, александр сырский, михаил федоров, сша, украина, киев, новости
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Михаил Федоров, США, Украина, Киев, Новости

Расследование раскрыло пытки и расстрелы в полку Сырского

20:38 31.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПередаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — Сырский
Передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — Сырский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Украинские журналисты опубликовали расследование о преступлениях в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, созданном при поддержке бывшего главнокомандующего Александра Сырского. Об этом сообщил 31 июля телеграм-канал Украина.ру
В распоряжении редакции оказалась аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по отступающим без приказа военнослужащим.
Ширяев заявил: "Всё, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник. Соблюдайте это правило".
Он также пригрозил, что отступление может привести к отходу вплоть до Киева.
Сам командир объяснил меры необходимостью распознавания своих, так как противник якобы использует украинскую форму.
Источники в полку рассказали о пытках и издевательствах над провинившимися.
Их помещают в ямы с фекалиями, вывозят в лес для избиений, привязывают к "дереву правды" и избивают пластиковыми трубами до разрывов кожи.
Полигон огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, беглецов разыскивают группы на квадроциклах.
Ранее уведомлялось, что конфликт между Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым фактически парализовал украинские вооружённые силы.
Как пишет The American Conservative, настоящая причина конфликта заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта.
Если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, увольнение фигур, ответственных за успех, не имело бы смысла - В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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