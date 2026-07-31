Убийство в прямом эфире! Кто ещё объявит Дурова* террористом и когда закроют Телеграм — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – О статусе Павла Дурова* и судьбе Телеграм;
11:58 - Требования от Армении о плате за аренду ЮКЖД;
13:13 - Об отставке правительства Армении;
20:10 - Визит Зеленского в США и бургеры с борщом.
*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Павел Дуров и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА) и Facebook - продукт компании Meta, которые признаны экстремистскими и запрещены в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:21 – О статусе Павла Дурова* и судьбе Телеграм;
11:58 - Требования от Армении о плате за аренду ЮКЖД;
13:13 - Об отставке правительства Армении;
20:10 - Визит Зеленского в США и бургеры с борщом.
*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Павел Дуров и Линдси Грэм, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, Украинская повстанческая армия (УПА) и Facebook - продукт компании Meta, которые признаны экстремистскими и запрещены в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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