https://ukraina.ru/20260731/litsenziya-bez-golovok-navedeniya-prokopenko-o-bespoleznom-obeschanii-1082038926.html

Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании

Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании - 31.07.2026 Украина.ру

Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании

Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому не ракеты "Пэтриот", а лицензию — "удочку, чтобы ловить рыбу". На запуск производства уйдет 2–3 года, а головки наведения Boeing передавать не хочет. На этом история закончилась

2026-07-31T16:30

2026-07-31T16:30

2026-07-31T16:30

сво

спецоперация

киев

сша

украина

игорь прокопенко

дональд трамп

впк

владимир зеленский

украина.ру

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Трамп решает свои задачи: не дает денег, заставляет Киев покупать оружие за европейские деньги. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, Трамп сказал, что готов поддерживать Украину, но дает не ракеты (которых самим не хватает из-за конфликта с Ираном), а лицензию.Эксперт отметил, что практически в режиме онлайн представитель Boeing заявил, что компания не сможет передать лицензию на создание головок наведения — а это самая важная часть ракеты."На этом вся история и закончилась. Трамп как бизнесмен решает свои задачи успешно: он не дает деньги Киеву, а заставляет украинский режим покупать оружие на деньги европейской коалиции. Таким образом он накачивает американский ВПК", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, киев, сша, украина, игорь прокопенко, дональд трамп, впк, владимир зеленский, украина.ру