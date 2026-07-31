Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании - 31.07.2026 Украина.ру
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Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании
Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании - 31.07.2026 Украина.ру
Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании
Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому не ракеты "Пэтриот", а лицензию — "удочку, чтобы ловить рыбу". На запуск производства уйдет 2–3 года, а головки наведения Boeing передавать не хочет. На этом история закончилась
2026-07-31T16:30
2026-07-31T16:30
сво
спецоперация
киев
сша
украина
игорь прокопенко
дональд трамп
впк
владимир зеленский
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Трамп решает свои задачи: не дает денег, заставляет Киев покупать оружие за европейские деньги. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, Трамп сказал, что готов поддерживать Украину, но дает не ракеты (которых самим не хватает из-за конфликта с Ираном), а лицензию.Эксперт отметил, что практически в режиме онлайн представитель Boeing заявил, что компания не сможет передать лицензию на создание головок наведения — а это самая важная часть ракеты."На этом вся история и закончилась. Трамп как бизнесмен решает свои задачи успешно: он не дает деньги Киеву, а заставляет украинский режим покупать оружие на деньги европейской коалиции. Таким образом он накачивает американский ВПК", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, киев, сша, украина, игорь прокопенко, дональд трамп, впк, владимир зеленский, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, США, Украина, Игорь Прокопенко, Дональд Трамп, ВПК, Владимир Зеленский, Украина.ру

Лицензия без головок наведения: Прокопенко о бесполезном обещании

16:30 31.07.2026
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому не ракеты "Пэтриот", а лицензию — "удочку, чтобы ловить рыбу". На запуск производства уйдет 2–3 года, а головки наведения Boeing передавать не хочет. На этом история закончилась
Трамп решает свои задачи: не дает денег, заставляет Киев покупать оружие за европейские деньги. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.
По словам эксперта, Трамп сказал, что готов поддерживать Украину, но дает не ракеты (которых самим не хватает из-за конфликта с Ираном), а лицензию.
"Политические украинцы сразу возрадовались: мол, сейчас сами "нашлепаем" этих "Пэтриотов", еще и приторговывать будем. Но все оказалось гораздо сложнее. Ракеты "Пэтриот" — это сложнейшая технология. Одной лицензии мало, нужна документация, производственные линии. Даже по самым оптимистичным подсчетам, на запуск производства уйдет 2–3 года, а Зеленскому они нужны сейчас", — пояснил Прокопенко.
Эксперт отметил, что практически в режиме онлайн представитель Boeing заявил, что компания не сможет передать лицензию на создание головок наведения — а это самая важная часть ракеты.
"На этом вся история и закончилась. Трамп как бизнесмен решает свои задачи успешно: он не дает деньги Киеву, а заставляет украинский режим покупать оружие на деньги европейской коалиции. Таким образом он накачивает американский ВПК", — резюмировал Прокопенко.
Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияКиевСШАУкраинаИгорь ПрокопенкоДональд ТрампВПКВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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