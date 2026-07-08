https://ukraina.ru/20260708/mask-plachet-a-ukraintsy--proklinayut-baranets-o-tom-kak-rossiya-perekhvatyvaet-drony-1081225386.html

"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны

"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны - 08.07.2026 Украина.ру

"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны

Российские системы РЭБ настолько эффективны, что украинцы их проклинают, а американские генералы признают отставание от РФ на 15 лет. Даже Илон Маск жалуется, что Россия начинает глушить спутники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-08T18:06

2026-07-08T18:06

2026-07-08T18:09

новости

россия

сша

украина

виктор баранец

украина.ру

главные новости

главное

новости сво россия

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079600776_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5933808bbebe606400d70360eac48aec.jpg

Продолжая тему борьбы с украинскими дронами, Баранец заявил, что у России есть несколько эффективных способов противодействия.Он пояснил, что Россия использует несколько способов борьбы с БПЛА. Во-первых, это дроны-перехватчики, которые физически сбивают беспилотники. Во-вторых, системы РЭБ, которые украинцы, по его словам, проклинают, и по уровню развития которых Россия, по признанию американских генералов, ушла от США на 15 лет вперед.По словам эксперта, у России сейчас целый арсенал эффективных средств. "Даже Илон Маск начинает плакать, что мы его спутники начинаем глушить. Мы научились перехватывать электронные мысли вражеского дрона и направлять его туда, куда нам надо. Блестяще", — отметил Баранец.Как подчеркнул обозреватель, важно также создавать дешевые средства поражения БПЛА с земли. "В этом плане уже много сделано. Для "Панциря" сделали дешевых 48 ракет. Война – это тоже экономика и деньги", — добавил он."Нам есть, чем похвалиться. Но надо все делать быстрее, больше и эффективнее. Такова формула наших новых побед", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему спецоперации — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, виктор баранец, украина.ру, главные новости, главное, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, дроны, бпла, спутник, война, рэб