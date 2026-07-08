"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны - 08.07.2026 Украина.ру
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"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны
"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны - 08.07.2026 Украина.ру
"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны
Российские системы РЭБ настолько эффективны, что украинцы их проклинают, а американские генералы признают отставание от РФ на 15 лет. Даже Илон Маск жалуется, что Россия начинает глушить спутники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-07-08T18:06
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Продолжая тему борьбы с украинскими дронами, Баранец заявил, что у России есть несколько эффективных способов противодействия.Он пояснил, что Россия использует несколько способов борьбы с БПЛА. Во-первых, это дроны-перехватчики, которые физически сбивают беспилотники. Во-вторых, системы РЭБ, которые украинцы, по его словам, проклинают, и по уровню развития которых Россия, по признанию американских генералов, ушла от США на 15 лет вперед.По словам эксперта, у России сейчас целый арсенал эффективных средств. "Даже Илон Маск начинает плакать, что мы его спутники начинаем глушить. Мы научились перехватывать электронные мысли вражеского дрона и направлять его туда, куда нам надо. Блестяще", — отметил Баранец.Как подчеркнул обозреватель, важно также создавать дешевые средства поражения БПЛА с земли. "В этом плане уже много сделано. Для "Панциря" сделали дешевых 48 ракет. Война – это тоже экономика и деньги", — добавил он."Нам есть, чем похвалиться. Но надо все делать быстрее, больше и эффективнее. Такова формула наших новых побед", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему спецоперации — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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"Маск плачет, а украинцы — проклинают": Баранец о том, как Россия перехватывает дроны

18:06 08.07.2026 (обновлено: 18:09 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские системы РЭБ настолько эффективны, что украинцы их проклинают, а американские генералы признают отставание от РФ на 15 лет. Даже Илон Маск жалуется, что Россия начинает глушить спутники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Продолжая тему борьбы с украинскими дронами, Баранец заявил, что у России есть несколько эффективных способов противодействия.
Он пояснил, что Россия использует несколько способов борьбы с БПЛА. Во-первых, это дроны-перехватчики, которые физически сбивают беспилотники. Во-вторых, системы РЭБ, которые украинцы, по его словам, проклинают, и по уровню развития которых Россия, по признанию американских генералов, ушла от США на 15 лет вперед.
По словам эксперта, у России сейчас целый арсенал эффективных средств. "Даже Илон Маск начинает плакать, что мы его спутники начинаем глушить. Мы научились перехватывать электронные мысли вражеского дрона и направлять его туда, куда нам надо. Блестяще", — отметил Баранец.
Как подчеркнул обозреватель, важно также создавать дешевые средства поражения БПЛА с земли. "В этом плане уже много сделано. Для "Панциря" сделали дешевых 48 ракет. Война – это тоже экономика и деньги", — добавил он.
"Нам есть, чем похвалиться. Но надо все делать быстрее, больше и эффективнее. Такова формула наших новых побед", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему спецоперации — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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