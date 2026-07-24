https://ukraina.ru/20260724/itogi-240726-udar-po-vystavke-dronov-u-trampa-vklyuchilsya-rezhim-mesti-1081827598.html

Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"

Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести" - 24.07.2026 Украина.ру

Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира... Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T18:34

2026-07-24T18:34

2026-07-24T18:34

видео

цру

фсб

дональд трамп

россия

аляска

сша

сергей лавров

владимир зеленский

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира Зеленского необходимых шагов для урегулирования конфликта.Тем временем украинский военно-промышленный комплекс столкнулся с новыми проблемами. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot даже при наличии американской лицензии. А вскоре после этого стало известно об ударе по объекту в Киевской области, где, по сообщениям украинской стороны, проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности и демонстрацией новых разработок.Также в выпуске: ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве, Дональд Трамп всё меньше верит в возможность быстро завершить конфликт с Ираном и что означает его "режим мести".

россия

аляска

сша

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видео, цру, фсб, дональд трамп, россия, аляска, сша, сергей лавров, владимир зеленский, видео