https://ukraina.ru/20260724/itogi-240726-udar-po-vystavke-dronov-u-trampa-vklyuchilsya-rezhim-mesti-1081827598.html
Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"
Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести" - 24.07.2026 Украина.ру
Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира... Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T18:34
2026-07-24T18:34
2026-07-24T18:34
видео
цру
фсб
дональд трамп
россия
аляска
сша
сергей лавров
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081827342_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8b0c1c32672444ac298f8a557ecc47d.png
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира Зеленского необходимых шагов для урегулирования конфликта.Тем временем украинский военно-промышленный комплекс столкнулся с новыми проблемами. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot даже при наличии американской лицензии. А вскоре после этого стало известно об ударе по объекту в Киевской области, где, по сообщениям украинской стороны, проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности и демонстрацией новых разработок.Также в выпуске: ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве, Дональд Трамп всё меньше верит в возможность быстро завершить конфликт с Ираном и что означает его "режим мести".
россия
аляска
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081827342_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d1f41f8277d7d7bd98178a580e28e09.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, цру, фсб, дональд трамп, россия, аляска, сша, сергей лавров, владимир зеленский, видео
Видео, ЦРУ, ФСБ, Дональд Трамп, Россия, Аляска, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Сергей Лавров заявил, что Россия выполнила договоренности после встречи на Аляске, а США не смогли добиться от Владимира Зеленского необходимых шагов для урегулирования конфликта.
Тем временем украинский военно-промышленный комплекс столкнулся с новыми проблемами.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot даже при наличии американской лицензии.
А вскоре после этого стало известно об ударе по объекту в Киевской области, где, по сообщениям украинской стороны, проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности и демонстрацией новых разработок.
Также в выпуске: ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве, Дональд Трамп всё меньше верит в возможность быстро завершить конфликт с Ираном и что означает его "режим мести".