БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 21.07.2026 Украина.ру
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БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 21.07.2026 Украина.ру
БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T08:52
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Два дрона уничтожили над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов Калужской области, уточнил губернатор региона Владислав Шапша в канале на платформе "Макс". На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, возник пожар, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Пожар был локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация.Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.В небе над Севастополем сбили два украинских БПЛА, информировал губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, рязанская область, ставропольский край, михаил развожаев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Рязанская область, Ставропольский край, Михаил Развожаев, Украина.ру

БПЛА залетел в квартиру. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией

08:52 21.07.2026 (обновлено: 08:57 21.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Два дрона уничтожили над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов Калужской области, уточнил губернатор региона Владислав Шапша в канале на платформе "Макс". На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, возник пожар, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Пожар был локализован на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация.
Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В небе над Севастополем сбили два украинских БПЛА, информировал губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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