https://ukraina.ru/20260721/armiya-irana-udarila-po-bazam-ssha-v-kuveyte-novosti-blizhnego-vostoka--1081680679.html

Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте. Новости Ближнего Востока

Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте. Новости Ближнего Востока - 21.07.2026 Украина.ру

Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте. Новости Ближнего Востока

Армия Ирана нанесла удар по трем базам США в Кувейте. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T07:57

2026-07-21T07:57

2026-07-21T08:59

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"Ударные беспилотники-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе "Арифджан", площадку для стоянки вертолетов в лагере "Аль-Удайри", а также казарму на авиабазе "Ахмад Аль-Джабер" в Кувейте", - перечислил телеканал Press TV.🟦 Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет ракет и беспилотников все еще значителен, утверждает газета Wall Street Journal.🟦 КСИР уничтожил радарную установку США и систему ПВО Patriot в Бахрейне.🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщает, что два нефтяных танкера загорелись после взрывов в Ормузском проливе.🟦 Экипажи этих танкеров эвакуируют с судов, передает иранское агентство IRNA.🟦 Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану.🟦 Несколько взрывов было слышно в иракском городе Сулеймания, сообщает иранский телеканал Press TV.🟦 Два объекта к востоку и западу от иранского города Шираз подверглись атакам США.🟦 Несколько новых взрывов прозвучало в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.🟦 Взрывы гремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars.🟦 Два взрыва раздалось в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана.🟦 Взрыв прозвучал в городе Исфахан в центре Ирана.🟦 Госдеп США в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке рекомендовал американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность.🟦 Региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, Вашингтон изучает предложение, пишет издание Axios со ссылкой на источники.Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, украина.ру, мир без границ