БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
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БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО
БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО
БПЛА продолжают атаки на мирных жителей российских регионов, осложняя также экспорт добытой западными компаниями казахстанской нефти. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T12:18
2026-07-20T12:18
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Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщил о новой атаке БПЛА на танкер на своем терминале 20 июля. Возникший пожар ликвидирован, погрузка нефти остановлена.Другие новости к этому часу:🟥 Два человека пострадали за последние сутки в результате террористических атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 ВСУ ударили по школе в Приазовском Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждены остекление, школьные автобусы и прилегающая территория, выбиты двери школы. Повреждения также получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет;🟥 Один человек погиб, 13 получили ранения в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщает врио губернатора Егор Ковальчук. За прошедшие сутки над регионом сбито 100 украинских беспилотников самолетного типа. 🟥 Предстоящее сражение за славянско-краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный;🟥 Очередные удары ВСУ нанесены по Белгородской области. Погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения, сообщает оперативный штаб региона.🟥 В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок, уточнил губернатор Андрей Воробьев;🟥 В Домодедово пострадали семь человек. Шестеро из них, в том числе трое граждан Китая, госпитализированы;🟥 В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс; 🟥 В Подольске пострадали две женщины;🟥 В Крымском районе и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщили в администрациях муниципалитетов;🟥 Удар нанесён по целям в подконтрольных ВСУ портовых городах Ильичёвске (Черноморске) и Одессе. Атаки продолжаются;🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по целям в Павлограде. На месте прилёта поднимается дым;🟥 Новый удар нанесен по целям в оккупированном Запорожье;🟥 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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БПЛА атаковали танкер, школьный автобус и домовладения мирных жителей. Новости СВО

12:18 20.07.2026
 
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ВСУ ударили по школе в Приазовском Запорожской области, сообщил губернатор Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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БПЛА продолжают атаки на мирных жителей российских регионов, осложняя также экспорт добытой западными компаниями казахстанской нефти. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщил о новой атаке БПЛА на танкер на своем терминале 20 июля. Возникший пожар ликвидирован, погрузка нефти остановлена.
Другие новости к этому часу:
🟥 Два человека пострадали за последние сутки в результате террористических атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 ВСУ ударили по школе в Приазовском Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждены остекление, школьные автобусы и прилегающая территория, выбиты двери школы. Повреждения также получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет;
🟥 Один человек погиб, 13 получили ранения в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщает врио губернатора Егор Ковальчук. За прошедшие сутки над регионом сбито 100 украинских беспилотников самолетного типа.
🟥 Предстоящее сражение за славянско-краматорскую агломерацию станет главной битвой за Донбасс, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный;
🟥 Очередные удары ВСУ нанесены по Белгородской области. Погиб один мирный житель, ещё четверо получили ранения, сообщает оперативный штаб региона.
🟥 В результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок, уточнил губернатор Андрей Воробьев;
🟥 В Домодедово пострадали семь человек. Шестеро из них, в том числе трое граждан Китая, госпитализированы;
🟥 В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс;
🟥 В Подольске пострадали две женщины;
🟥 В Крымском районе и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщили в администрациях муниципалитетов;
🟥 Удар нанесён по целям в подконтрольных ВСУ портовых городах Ильичёвске (Черноморске) и Одессе. Атаки продолжаются;
🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по целям в Павлограде. На месте прилёта поднимается дым;
🟥 Новый удар нанесен по целям в оккупированном Запорожье;
🟥 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля
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