https://ukraina.ru/20260720/perendzhiev-mikrovertolety-mogut-povysit-sokhrannost-lichnogo-sostava-v-seroy-zone-1081634999.html

Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"

Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне" - 20.07.2026 Украина.ру

Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"

Микровертолеты могут стать новым словом в тактике российского десанта, позволяя бойцам действовать автономно в "серой зоне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев

2026-07-20T04:45

2026-07-20T04:45

2026-07-20T04:45

новости

россия

арктика

балтика

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

ии (искусственный интеллект)

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081145227_0:184:636:542_1920x0_80_0_0_39dcfe5498467f4fd8535c8146c833c1.png

Отвечая на вопрос о проектах микровертолетов, Перенджиев заявил, что у них есть и плюсы, и минусы. "Мы уже четыре года не проводим воздушных десантных операций с высадкой в глубокий вражеский тыл. Хотя до последнего момента проводили такие учения, в том числе в Арктике. А теперь наши десантники воюют как обычные штурмовики", — пояснил эксперт.По словам Перенджиева, микровертолеты хороши для незаметных высадок, но их возможности ограничены. "Что такое высадка одного десантника? Забрать он тоже может только одного. То есть таких микровертолетов нужно много. С другой стороны, это может повысить сохранность личного состава", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что микровертолеты позволят десантникам действовать автономно, не собираясь в одну точку для эвакуации, и тем самым значительно повысят выживаемость групп в тылу противника. Раньше группам приходилось ждать вертолёт в одном месте, что делало их уязвимыми, а новая тактика даст возможность высаживаться и забирать бойцов в разных точках, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.

россия

арктика

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, арктика, балтика, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, ии (искусственный интеллект), техника, военная техника, сводка сво, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация