Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне" - 20.07.2026 Украина.ру
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Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"
Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне" - 20.07.2026 Украина.ру
Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"
Микровертолеты могут стать новым словом в тактике российского десанта, позволяя бойцам действовать автономно в "серой зоне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
2026-07-20T04:45
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Отвечая на вопрос о проектах микровертолетов, Перенджиев заявил, что у них есть и плюсы, и минусы. "Мы уже четыре года не проводим воздушных десантных операций с высадкой в глубокий вражеский тыл. Хотя до последнего момента проводили такие учения, в том числе в Арктике. А теперь наши десантники воюют как обычные штурмовики", — пояснил эксперт.По словам Перенджиева, микровертолеты хороши для незаметных высадок, но их возможности ограничены. "Что такое высадка одного десантника? Забрать он тоже может только одного. То есть таких микровертолетов нужно много. С другой стороны, это может повысить сохранность личного состава", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что микровертолеты позволят десантникам действовать автономно, не собираясь в одну точку для эвакуации, и тем самым значительно повысят выживаемость групп в тылу противника. Раньше группам приходилось ждать вертолёт в одном месте, что делало их уязвимыми, а новая тактика даст возможность высаживаться и забирать бойцов в разных точках, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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Перенджиев: Микровертолеты могут повысить сохранность личного состава в "серой зоне"

04:45 20.07.2026
 
© Фото : кадр видео ЦКБР
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : кадр видео ЦКБР
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Микровертолеты могут стать новым словом в тактике российского десанта, позволяя бойцам действовать автономно в "серой зоне". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о проектах микровертолетов, Перенджиев заявил, что у них есть и плюсы, и минусы. "Мы уже четыре года не проводим воздушных десантных операций с высадкой в глубокий вражеский тыл. Хотя до последнего момента проводили такие учения, в том числе в Арктике. А теперь наши десантники воюют как обычные штурмовики", — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, микровертолеты хороши для незаметных высадок, но их возможности ограничены.
"Что такое высадка одного десантника? Забрать он тоже может только одного. То есть таких микровертолетов нужно много. С другой стороны, это может повысить сохранность личного состава", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что микровертолеты позволят десантникам действовать автономно, не собираясь в одну точку для эвакуации, и тем самым значительно повысят выживаемость групп в тылу противника.
Раньше группам приходилось ждать вертолёт в одном месте, что делало их уязвимыми, а новая тактика даст возможность высаживаться и забирать бойцов в разных точках, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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