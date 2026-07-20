"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев - 20.07.2026 Украина.ру
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"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев
"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев - 20.07.2026 Украина.ру
"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев
Поток украинских беженцев в Белоруссию немного вырос после открытия пункта пропуска, но массовым не стал. В Белоруссии нет льгот, на которые рассчитывают украинцы, а киевский режим серьезно охраняет границу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
2026-07-20T04:30
2026-07-20T04:30
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украинские беженцы
мобилизация на украине
новости украины
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С марта 2027 года Евросоюз начнёт выдавать убежище украинцам только при наличии справки о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь Киеву сохранить людские ресурсы для фронта. Новое правило не коснётся украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Отвечая на вопрос журналиста о потоке беженцев в Белоруссию, Шеслер заявила, что он немного увеличился, но массовым не стал. "Немного увеличился. Но массовым этот процесс быть не может", — пояснила эксперт.По словам Шеслер, беженцы не стремятся в Белоруссию, потому что там нет выплат, а границу Киев охраняет серьёзно. "Когда люди бегут в Европу, они рассчитывают на определенные льготы, которых в Белоруссии нет. Украинско-белорусскую границу киевский режим охраняет серьезно, чтобы туда люди не бежали", — отметила она.Эксперт подчеркнула, что в основном в Белоруссию едут только те, у кого там есть родственники и знакомые. "В основном в Белоруссию стараются перебраться те, у кого там есть родственники и знакомые. Людям важно, чтобы им было где жить и на что жить", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, лариса шеслер, украина.ру, ес, украинские беженцы, мобилизация на украине, новости украины, мир без границ, белоруссия, граница, война, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины, сво на украине: последние новости
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"Киевский режим серьезно охраняет границу с Белоруссией" — Шеслер о бегстве украинцев

04:30 20.07.2026
 
© AP / Oleksandr Ratushniak / Перейти в фотобанкграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Oleksandr Ratushniak
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Поток украинских беженцев в Белоруссию немного вырос после открытия пункта пропуска, но массовым не стал. В Белоруссии нет льгот, на которые рассчитывают украинцы, а киевский режим серьезно охраняет границу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
С марта 2027 года Евросоюз начнёт выдавать убежище украинцам только при наличии справки о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь Киеву сохранить людские ресурсы для фронта. Новое правило не коснётся украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.
Отвечая на вопрос журналиста о потоке беженцев в Белоруссию, Шеслер заявила, что он немного увеличился, но массовым не стал. "Немного увеличился. Но массовым этот процесс быть не может", — пояснила эксперт.
По словам Шеслер, беженцы не стремятся в Белоруссию, потому что там нет выплат, а границу Киев охраняет серьёзно. "Когда люди бегут в Европу, они рассчитывают на определенные льготы, которых в Белоруссии нет. Украинско-белорусскую границу киевский режим охраняет серьезно, чтобы туда люди не бежали", — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что в основном в Белоруссию едут только те, у кого там есть родственники и знакомые. "В основном в Белоруссию стараются перебраться те, у кого там есть родственники и знакомые. Людям важно, чтобы им было где жить и на что жить", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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