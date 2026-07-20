https://ukraina.ru/20260720/tramp-zayavil-o-massirovannom-udare-ssha-po-iranu-novosti-blizhnego-vostoka--1081635827.html

Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока

Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока - 20.07.2026 Украина.ру

Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесли мощный уран по Ирану. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T07:29

2026-07-20T07:29

2026-07-20T07:31

новости

ближний восток

дональд трамп

марко рубио

украина.ру

иран

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg

Как уточнил американский лидер, удар был нанесен в честь американских военнослужащих, погибших в ходе иранских атак на прошлой неделе.Он однако признал, что у Тегерана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и производственные мощности.🟦 США по-прежнему открыты для дипломатического решения по Ирану, указал в свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио.🟦 Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану, информировало Центральное командование ВС США (CENTCOM).ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.🟦 Взрывы прозвучали в иранских провинциях Систан и Белуджистан, передает иранское агентство IRNA.🟦 Взрывы раздались в городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.🟦 США ударили по иранскому городу Тебриз, сообщил телеканал Press TV.🟦 В свою очередь Иран нанёс ряд ударов по ОАЭ, американскому центру управления специальными операциями в Сирии, Кувейту и двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив.🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.🟦 КСИР утверждает, что атаковал баллистическими ракетами самолеты ВС США на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании, сообщил телеканал Press TV.Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.

ближний восток

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, иран, сша