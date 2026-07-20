Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока - 20.07.2026 Украина.ру
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Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока
Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока - 20.07.2026 Украина.ру
Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесли мощный уран по Ирану. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T07:29
2026-07-20T07:31
новости
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Как уточнил американский лидер, удар был нанесен в честь американских военнослужащих, погибших в ходе иранских атак на прошлой неделе.Он однако признал, что у Тегерана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и производственные мощности.🟦 США по-прежнему открыты для дипломатического решения по Ирану, указал в свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио.🟦 Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану, информировало Центральное командование ВС США (CENTCOM).ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.🟦 Взрывы прозвучали в иранских провинциях Систан и Белуджистан, передает иранское агентство IRNA.🟦 Взрывы раздались в городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.🟦 США ударили по иранскому городу Тебриз, сообщил телеканал Press TV.🟦 В свою очередь Иран нанёс ряд ударов по ОАЭ, американскому центру управления специальными операциями в Сирии, Кувейту и двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив.🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.🟦 КСИР утверждает, что атаковал баллистическими ракетами самолеты ВС США на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании, сообщил телеканал Press TV.Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, ближний восток, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, иран, сша
Новости, Ближний Восток, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру, Иран, США

Трамп заявил о массированном ударе США по Ирану. Новости Ближнего Востока

07:29 20.07.2026 (обновлено: 07:31 20.07.2026)
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесли мощный уран по Ирану. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Как уточнил американский лидер, удар был нанесен в честь американских военнослужащих, погибших в ходе иранских атак на прошлой неделе.
Он однако признал, что у Тегерана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и производственные мощности.
🟦 США по-прежнему открыты для дипломатического решения по Ирану, указал в свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио.

🟦 Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану, информировало Центральное командование ВС США (CENTCOM).
ВС США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям пуска ракет и беспилотников, а также сетям связи, утверждает командование.
🟦 Взрывы прозвучали в иранских провинциях Систан и Белуджистан, передает иранское агентство IRNA.
🟦 Взрывы раздались в городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местных жителей.
🟦 США ударили по иранскому городу Тебриз, сообщил телеканал Press TV.
🟦 В свою очередь Иран нанёс ряд ударов по ОАЭ, американскому центру управления специальными операциями в Сирии, Кувейту и двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив.
🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.
🟦 КСИР утверждает, что атаковал баллистическими ракетами самолеты ВС США на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании, сообщил телеканал Press TV.
Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.
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