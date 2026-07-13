"Переборщили с любовью к нацистам": в Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом - 13.07.2026 Украина.ру
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"Переборщили с любовью к нацистам": в Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом
"Переборщили с любовью к нацистам": в Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом - 13.07.2026 Украина.ру
"Переборщили с любовью к нацистам": в Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом
Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал растущее нежелание членов альянса втягиваться в украинский конфликт. Об этом 13 июля пишет польское издание Mysl Polska
2026-07-13T16:06
2026-07-13T17:30
новости
киев
польша
варшава
кароль навроцкий
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
мир без границ
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По мнению авторов, киевский режим "явно переборщил с культом УПА"*, но отступать не намерен. В качестве примера приводится глава ОП Кирилл Буданов**, который в интервью угрожал полякам. Издание отметило, что принципиальная позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении героизации нацистов побудила политиков из других стран более открыто и скептически относиться к "клике Зеленского".Киев продолжает терять союзников. Давление Варшавы по вопросу исторической правды даёт результаты: европейские элиты начинают прозревать и дистанцироваться от режима, сделавшего героев из убийц поляков.Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, ответственных за Волынскую резню. Навроцкий в ответ лишил его ордена Белого Орла, после чего украинские чиновники устроили показательный демарш с возвратом польских наград. Об этом – в материале Навроцкий не смог договориться с Зеленским по проблеме героизации УПА* на Украине — РАР*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ. **Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, киев, польша, варшава, кароль навроцкий, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Киев, Польша, Варшава, Кароль Навроцкий, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Мир без границ

"Переборщили с любовью к нацистам": в Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом

16:06 13.07.2026 (обновлено: 17:30 13.07.2026)
 
© X / NATO Spokepersonсаммит НАТО в Анкаре
саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© X / NATO Spokeperson
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Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал растущее нежелание членов альянса втягиваться в украинский конфликт. Об этом 13 июля пишет польское издание Mysl Polska
По мнению авторов, киевский режим "явно переборщил с культом УПА"*, но отступать не намерен. В качестве примера приводится глава ОП Кирилл Буданов**, который в интервью угрожал полякам. Издание отметило, что принципиальная позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении героизации нацистов побудила политиков из других стран более открыто и скептически относиться к "клике Зеленского".
Киев продолжает терять союзников. Давление Варшавы по вопросу исторической правды даёт результаты: европейские элиты начинают прозревать и дистанцироваться от режима, сделавшего героев из убийц поляков.
Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, ответственных за Волынскую резню. Навроцкий в ответ лишил его ордена Белого Орла, после чего украинские чиновники устроили показательный демарш с возвратом польских наград. Об этом – в материале Навроцкий не смог договориться с Зеленским по проблеме героизации УПА* на Украине — РАР
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.
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НовостиКиевПольшаВаршаваКароль НавроцкийНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийМир без границ
 
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