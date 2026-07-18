От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов - 18.07.2026 Украина.ру
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От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов
От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов - 18.07.2026 Украина.ру
От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов
Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Опыт Черноморского флота активно анализируется, а курсантов уже готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-18T04:45
2026-07-18T04:45
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Комментируя информацию журналиста об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от украинских БЭКов.Он отметил, что с началом массового применения морских беспилотников (БЭК) защита кораблей осуществлялась в экстренном порядке. "Как только началась эта беспилотная история, мы защитой кораблей стали заниматься в режиме скорой помощи. А теперь идет целенаправленная работа", — пояснил собеседник Украина.ру.Он отметил, что в настоящее время все усилия направлены на прикрытие кораблей от украинских дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — пояснил Дандыкин.Эксперт подчеркнул, что российский ВМФ накопил значительный опыт в защите кораблей от БЭКов, и очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов, учитывая, что исторически они действовали изолированно друг от друга."Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, василий дандыкин, украина.ру, вмф, черноморский флот, главные новости, главное, беспилотники, дроны, флот, тихоокеанский флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, корабль, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, аналитики, аналитика, аналитика событий на украине
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От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов

04:45 18.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота
Учения Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Опыт Черноморского флота активно анализируется, а курсантов уже готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Комментируя информацию журналиста об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от украинских БЭКов.
Он отметил, что с началом массового применения морских беспилотников (БЭК) защита кораблей осуществлялась в экстренном порядке.
"Как только началась эта беспилотная история, мы защитой кораблей стали заниматься в режиме скорой помощи. А теперь идет целенаправленная работа", — пояснил собеседник Украина.ру.
Он отметил, что в настоящее время все усилия направлены на прикрытие кораблей от украинских дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — пояснил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что российский ВМФ накопил значительный опыт в защите кораблей от БЭКов, и очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов, учитывая, что исторически они действовали изолированно друг от друга.
"Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.
Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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