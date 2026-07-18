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От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов

От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов - 18.07.2026 Украина.ру

От "скорой помощи" к системной работе: капитан 1 ранга запаса про защиту кораблей от БЭКов

Российский ВМФ перешел от экстренной защиты кораблей к системной работе по противодействию БЭКам. Опыт Черноморского флота активно анализируется, а курсантов уже готовят в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-18T04:45

2026-07-18T04:45

2026-07-18T04:45

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Комментируя информацию журналиста об установке системы РЭБ "Пероед-М" на корабли Черноморского флота, Дандыкин рассказал, как менялся подход к защите от украинских БЭКов.Он отметил, что с началом массового применения морских беспилотников (БЭК) защита кораблей осуществлялась в экстренном порядке. "Как только началась эта беспилотная история, мы защитой кораблей стали заниматься в режиме скорой помощи. А теперь идет целенаправленная работа", — пояснил собеседник Украина.ру.Он отметил, что в настоящее время все усилия направлены на прикрытие кораблей от украинских дронов и БЭКов. "А сейчас у нас все силы брошены на прикрытие кораблей и от дронов, и от БЭКов. Курсантов военно-морских училищ уже готовят в этом направлении. И новые корабли строятся с учетом этого дела", — пояснил Дандыкин.Эксперт подчеркнул, что российский ВМФ накопил значительный опыт в защите кораблей от БЭКов, и очень важно, что эти средства и методы сейчас используются во время учений всех флотов, учитывая, что исторически они действовали изолированно друг от друга."Защиту кораблей начали в режиме скорой помощи, теперь идет целенаправленная работа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.

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