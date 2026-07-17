Оппонент Дарвина. 180 лет Николаю Миклухо-Маклаю
17 июля 1846 года родился выдающийся русский антрополог Николай Миклухо-Маклай. Он опроверг мнение дарвинистов о бо́льшей близости темнокожих рас к обезьянам и практически доказал видовое единство человечества
Николай Миклухо-Маклай был вторым из пяти детей в семье инженера-путейца Николая Ильича Миклухи. В юности отец нашего героя с котомкой за плечами отправился из родного Стародуба в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, который окончил с отличием.
Миклуха прошёл путь от инженера-строителя Петербурго-Московской железной дороги до первого начальника главного вокзала Российской империи – Санкт-Петербургской пассажирской станции (ныне Московский вокзал). Однако его сын Николай тяготился незнатностью отца и неблагородностью своей казацкой фамилии –род Миклух прослеживается лишь с середины XVIII века, – потому постоянно прибегал к мистификациям.
Так, он постоянно утверждал, что потомственное дворянство было дано его прапрадеду Степану Миклухе – хорунжему казачьего полка, отличившемуся при штурме Очакова. Правда, Стародубский полк не участвовал в осаде и штурме Очакова… Степан Миклуха после преобразования полка в регулярный Стародубский легкокавалерийский полк был удостоен первого обер-офицерского звания – корнета. Материалы первой половины XIX века называют прадеда учёного "происходящим из личных дворян", а членов рода – "корнетскими детьми".
Причисления своих сыновей к потомственному дворянству удалось добиться только матери нашего героя, Екатерине Беккер, дочери героя Отечественной войны и польской шляхтянки. Польское восстание 1863-64 годов побудило Николая Миклуху глубже заинтересоваться польской культурой и языком и в своей предсмертной автобиографии он написал, что "представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского".
В современной Украине акцентируют на казацких корнях Николая Миклухо-Маклая, и даже заявляют, что он был рождён в селе Малин (ныне город в Житомирской области). Но имение в этом селе его мать купила через двадцать с лишним лет после рождения Николая, появившегося на свет в деревне Языково Нижегородской губернии, где тогда строил железную дорогу его отец. Сам исследователь лишь один раз упомянул о своей связи с Украиной – в заметке на полях рукописи его биографии, которую в 1882 году издало Королевское географическое общество Великобритании:
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"Степан, один из членов семьи, служил сотником (высшее казацкое офицерское звание) под командованием генерала графа Румянцева и отличился во время штурма турецкой крепости Очаков, указом Екатерины II ему было присвоено дворянство".
А вот легенду о шотландском происхождении Николай Миклуха стал использовать в Германии, куда выехал учиться в 1864 году. В Гейдельбергском университете, где Николай изучал физику, химию, геологию, философию, уголовное и гражданское право, он подписывался "N. von Maclay". Юноша рассказывал, что является потомком шотландского барона Микаэля Мак-Лая, наёмника в польском войске, которого кто-то из Миклух якобы взял в плен в битве под Жёлтыми Водами.
В октябре 1865 года Николай переехал в Йену, университет которой стал центром пропаганды дарвинизма в Германии. Поначалу студент медицинского факультета подписывался "Николай фон Миклухо", и распускал слухи о своём княжеском достоинстве – его учитель Эрнст Геккель в частной переписке 1860-х годов называл Николая "русским князем" и даже "князем из Киева".
Эрнст Геккель и Николай Миклухо-Маклай, 1866 год
Двойную фамилию Николай впервые использовал в 1867 году, подписав ею свою первую научную работу, посвящённую акулам. По мнению биографов, сделал он это потому, что двойные фамилии были характерны для старых польско-русских дворянских родов. При этом за пределами России Николай Миклухо-Маклай в основном опускал первую – исконную – часть своей фамилии.
В России он бывал нечасто. В 1866-69 годах, иногда вместе с Эрнстом Геккелем, Николай Миклухо-Маклай побывал в нескольких экспедициях в Европе и Северной Африке, изучая морскую фауну. Дорога в одну из экспедиций пролегала через Англию, где Геккель познакомил Миклухо-Маклая с Чарлзом Дарвином. При этом молодой исследователь имел собственное представление о теории эволюции – он считал, что механизм эволюции связан не с выживанием сильнейших, а с переходом к иным формам, не обязательно высшим.
В 1869 году Николай Миклухо-Маклай, завершив обучение в Йене, но так и не сдав государственные экзамены на врача, впервые за пять лет прибыл в Россию. В Москве он сделал два доклада на Втором съезде русских естествоиспытателей, в Санкт-Петербурге был принят в ряды Русского географического общества (РГО), и представил его руководству проект экспедиции на Тихий океан. Идея была поддержана в мае 1870 года, а позже было получено Высочайшее разрешение принять Миклухо-Маклая на военный корвет "Витязь".
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В октябре 1870 года Николай Миклухо-Маклай получил рекомендательное письмо для всех русских консулов в портах и на островах Тихого океана, а МВД прислало РГО заграничный паспорт на имя "дворянина Миклухо-Маклая, командированного с учёной целью". Так была легализована двойная фамилия исследователя.
Корвет "Витязь" 19 сентября 1871 достиг северо-восточного побережья Новой Гвинеи, войдя в залив Астролябия. Это место до сих пор носит название Берег Маклая. С тех пор более чем на десять лет судьба Николая Миклухо-Маклая оказалась связана с регионом: он провёл две длительные экспедиции на Новой Гвинее (в 1871-72 и 1876-77 годах), исследуя жизнь папуасов, а также племён Индонезии, Меланезии, Филиппин, Малакки и Молуккских островов. Учёный также добился от австралийских властей создания биологической станции на Берегу Маклая.
Во время второй экспедиции на Новую Гвинею исследователь окончательно убедился в том, что папуасы – вовсе не "соединяющее звено" между обезьяной и белым человекам. По мнению современных учёных, главное достижение Николая Миклухо-Маклая в том, что он доказал единство человечества и опроверг мнение дарвинистов о бо́льшей близости темнокожих рас к обезьянам.
Николай Миклухо-Маклай в Малакке, 1875-76 год
В конце декабря 1881 года в Сидней пришла русская эскадра в составе крейсера "Африка" и клиперов "Пластун" и "Вестник". Отплытие русской эскадры из Австралии в феврале 1882 года сопровождалось скандалом: в прессе появились сенсационные репортажи о том, что целью эскадры был захват Мельбурна, а "барон де Маклай" – главный русский секретный агент.
Миклухо-Маклай прибыл в Россию осенью 1882 года и был восторженно принят научным сообществом. Учёный также получил аудиенцию у императора Александра ІІІ, который поручил РГО закрыть все его долги. Исследователь сумел заинтересовать императора идеей организовать на Новой Гвинее заправочную базу для русского флота, и Александр III поручил управляющему Морским министерством адмиралу Шестакову рассмотреть её. Тот был недоволен, и в своём дневнике записал, что Миклухо-Маклай "хочет стать на Новой Гвинее „царьком".
17 марта 1883 года русский корвет "Скобелев" вошёл в Залив Астролябия. Третье пребывание Миклухо-Маклая на Новой Гвинее продлилось всего восемь дней. Учёный осознал тщетность своего проекта создания единого сообщества папуасов. С этого времени он мыслил Папуасский Союз как управляемую лично им территорию – "этнографический заповедник" под протекторатом какой-либо европейской державы (не обязательно России – с подобными просьбами Миклухо-Маклай также обращался к Великобритании и Германии).
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В мае 1883 года правительство австралийского Квинсленда объявило юго-восточную Новую Гвинею своим владением и обратилось в Лондон за утверждением этой аннексии. А в ноябре 1884 года северо-восточная часть Новой Гвинеи официально перешла под протекторат Германской империи. Попытки Миклухо-Маклая столкнуть между собой Британию, Россию и Германию по вопросу о Новой Гвинее в результате ни к чему не привели, раздел острова между Лондоном и Берлином был узаконен в апреле 1885 года.
В июле 1885 года здание биологической станции на Берегу Маклая было конфисковано британскими военными. Учёный решил вернуться в Россию, хотя в Сиднее у него осталась жена и двое сыновей.
Прибыв в Одессу в начале апреля 1886 года, путешественник немедленно получил приглашение от императорского семейства посетить Ливадию. В июне того же года Миклухо-Маклай выступил с идеей создания на Берегу Маклая русской колонии, однако уже в августе признал свой замысел неосуществимым.
Биологическая станция Миклухо-Маклая
Провал колонизационных планов обострил старые болезни Миклухо-Маклая – 40-летний учёный резко ослаб и одряхлел, его волосы совершенно поседели. Благодаря финансовой поддержке императора, учёный успел съездить в Сидней за семьёй. Однако в Санкт-Петербурге его состояние ухудшилось, и 14 апреля 1888 года Николай Миклухо-Маклай умер. Его вдова с сыновьями вернулась в Сидней, российский император назначил ей пожизненную пенсию в 350 фунтов в год, которая выплачивалась через русского консула вплоть до конца 1917 года.
После кончины Николай Миклухо-Маклай довольно быстро оказался забыт в России, родственники тщетно призывали выпустить уже подготовленный им к печати первый том издания дневников.
Поскольку наследие учёного укладывалось в советскую идеологию труды Миклухо-Маклая были изданы Институтом этнографии АН СССР: "Путешествия" в двух томах (1940-1941) и собрание сочинений в пяти томах, снабжённое научным комментарием и статьями, освещавшими биографию Миклухо-Маклая и его вклад в различные отрасли науки (1950-1954).
В 1990-99 годах этот академический институт, который с 1947 года носит имя Николая Миклухо-Маклая, издал шеститомное, наиболее полное собрание сочинений учёного. А в 1996 году ЮНЕСКО провозгласила Миклухо-Маклая "гражданином мира".
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