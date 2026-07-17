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Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский

Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский - 17.07.2026 Украина.ру

Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский

Усиление независимости Польши соответствует интересам нынешнего руководства Украины. Об этом 17 июля заявил Владимир Зеленский

2026-07-17T19:54

2026-07-17T19:54

2026-07-17T20:03

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"Провел совещание по нашей политике на польском направлении", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.Он отметил "ощутимую" польскую поддержку киевского режима в начале СВО."Защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши, и вызовы безопасности, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", - констатировал Зеленский.По его словам, участники совещания "договорились сделать несколько ключевых вещей". "Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни, - рассказал Зеленский. - Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы, и вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ". Четвертая "вещь" заключается в том, что на совещании "обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши". Пятая - в том, что с руководителем "Украинского института национальной памяти" Александром Алферовым договорились о расширении возможностей института."Александр подготовит и представит системные предложения, и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти", - написал Зеленский.Ранее сообщалось, что проблема героизации на Украине вдохновителей и исполнителей геноцида периода Второй мировой войны привела к кризису в отношениях между Польшей и Украиной, госпереворот в которой официальная Варшава активно поддержала.Подробности в публикации Министр обороны Польши сформулировал требования к УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, европа, владимир зеленский, верховная рада, волынь, волынская резня, геноцид, оун-упа, украина-ес, бандеровцы, украинские мифы, исторические мифы