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Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский
Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский - 17.07.2026 Украина.ру
Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский
Усиление независимости Польши соответствует интересам нынешнего руководства Украины. Об этом 17 июля заявил Владимир Зеленский
2026-07-17T19:54
2026-07-17T19:54
2026-07-17T20:03
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европа
владимир зеленский
верховная рада
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волынская резня
геноцид
оун-упа
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"Провел совещание по нашей политике на польском направлении", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.Он отметил "ощутимую" польскую поддержку киевского режима в начале СВО."Защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши, и вызовы безопасности, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", - констатировал Зеленский.По его словам, участники совещания "договорились сделать несколько ключевых вещей". "Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни, - рассказал Зеленский. - Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы, и вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ". Четвертая "вещь" заключается в том, что на совещании "обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши". Пятая - в том, что с руководителем "Украинского института национальной памяти" Александром Алферовым договорились о расширении возможностей института."Александр подготовит и представит системные предложения, и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти", - написал Зеленский.Ранее сообщалось, что проблема героизации на Украине вдохновителей и исполнителей геноцида периода Второй мировой войны привела к кризису в отношениях между Польшей и Украиной, госпереворот в которой официальная Варшава активно поддержала.Подробности в публикации Министр обороны Польши сформулировал требования к УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, европа, владимир зеленский, верховная рада, волынь, волынская резня, геноцид, оун-упа, украина-ес, бандеровцы, украинские мифы, исторические мифы
Новости, Украина, Польша, Европа, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Волынь, Волынская резня, геноцид, ОУН-УПА, Украина-ЕС, бандеровцы, украинские мифы, исторические мифы
Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский
19:54 17.07.2026 (обновлено: 20:03 17.07.2026)
Усиление независимости Польши соответствует интересам нынешнего руководства Украины. Об этом 17 июля заявил Владимир Зеленский
"Провел совещание по нашей политике на польском направлении", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
Он отметил "ощутимую" польскую поддержку киевского режима в начале СВО.
"Защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши, и вызовы безопасности, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", - констатировал Зеленский.
По его словам, участники совещания "договорились сделать несколько ключевых вещей".
"Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни, - рассказал Зеленский. - Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы, и вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ".
Четвертая "вещь" заключается в том, что на совещании "обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши". Пятая - в том, что с руководителем "Украинского института национальной памяти" Александром Алферовым договорились о расширении возможностей института.
"Александр подготовит и представит системные предложения, и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что проблема героизации на Украине вдохновителей и исполнителей геноцида периода Второй мировой войны привела к кризису в отношениях между Польшей и Украиной, госпереворот в которой официальная Варшава активно поддержала.
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