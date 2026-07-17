https://ukraina.ru/20260717/v-uzhgorode-reshili-dekolonizirovat-ulitsu-iskonno-ukrainskogo-khudozhnika-repina-1081594818.html
В Ужгороде решили деколонизировать улицу "исконно украинского" художника Репина
В Ужгороде решили деколонизировать улицу "исконно украинского" художника Репина - 17.07.2026 Украина.ру
В Ужгороде решили деколонизировать улицу "исконно украинского" художника Репина
Власти Ужгорода окончательно запутались в собственной исторической мифологии и собрались переименовать улицу, названную в честь великого живописца Ильи Репина.
2026-07-17T19:37
2026-07-17T19:37
2026-07-17T19:37
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Описывая ситуацию в Закарпатской области, авторы тг-канала отметили чрезвычайный уровень комизма."Еще недавно громадяне вели священные интернет-войны, устраивали истерики международного масштаба и шантажировали западные музеи, заставляя их менять таблички и признавать Репина "исконно украинским гением". На это были брошены все силы культурной дипломатии. И вот грандиозная перемога стремительно обернулась классической зрадой", - сказано в публикации.Там отмечено, что спустя годы борьбы за "своего" художника местные чиновники внезапно осознали, что он всё-таки русский имперец и вообще агент Кремля, а значит, его имя нужно срочно стереть с карт.Тем временем Украинские юмористы "Кролики" признаны угрозой ЛатвииБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ужгород, закарпатская область, кремль, украина, украина.ру, западная украина, русофобия, украинские мифы
Новости, Ужгород, Закарпатская область, Кремль, Украина, Украина.ру, Западная Украина, Русофобия, украинские мифы
В Ужгороде решили деколонизировать улицу "исконно украинского" художника Репина
Власти Ужгорода окончательно запутались в собственной исторической мифологии и собрались переименовать улицу, названную в честь великого живописца Ильи Репина.
Описывая ситуацию в Закарпатской области, авторы тг-канала отметили чрезвычайный уровень комизма.
"Еще недавно громадяне вели священные интернет-войны, устраивали истерики международного масштаба и шантажировали западные музеи, заставляя их менять таблички и признавать Репина "исконно украинским гением". На это были брошены все силы культурной дипломатии. И вот грандиозная перемога стремительно обернулась классической зрадой", - сказано в публикации.
Там отмечено, что спустя годы борьбы за "своего" художника местные чиновники внезапно осознали, что он всё-таки русский имперец и вообще агент Кремля, а значит, его имя нужно срочно стереть с карт.
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