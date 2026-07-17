https://ukraina.ru/20260717/odin-plokhoy-drugoy---ochen-plokhoy-gasparyan-nazval-dva-neizbezhnykh-stsenariya-dlya-ukrainy-1081595148.html

Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины

Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины - 17.07.2026 Украина.ру

Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T19:27

2026-07-17T19:27

2026-07-17T19:27

видео

украина

россия

армен гаспарян

джордж сорос

ес

общественная палата

политическое убежище

гарантии безопасности

кабмин

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 - Смена правительства и плакатные протесты на Украине;09:02 - Итоги саммита "Юго-Восточная Европа — Украина"; 13:46 - Гарантии безопасности для Украины от ЕС; 24:20 - Новые правила предоставления убежища украинцам в странах Евросоюза.* в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признаный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

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