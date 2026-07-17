https://ukraina.ru/20260717/odin-plokhoy-drugoy---ochen-plokhoy-gasparyan-nazval-dva-neizbezhnykh-stsenariya-dlya-ukrainy-1081595148.html
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины - 17.07.2026 Украина.ру
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T19:27
2026-07-17T19:27
2026-07-17T19:27
видео
украина
россия
армен гаспарян
джордж сорос
ес
общественная палата
политическое убежище
гарантии безопасности
кабмин
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 - Смена правительства и плакатные протесты на Украине;09:02 - Итоги саммита "Юго-Восточная Европа — Украина"; 13:46 - Гарантии безопасности для Украины от ЕС; 24:20 - Новые правила предоставления убежища украинцам в странах Евросоюза.* в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признаный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, россия, армен гаспарян, джордж сорос, ес, общественная палата, политическое убежище, гарантии безопасности, кабмин, акции протеста, восточная европа, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, Джордж Сорос, ЕС, общественная палата, политическое убежище, гарантии безопасности, Кабмин, акции протеста, Восточная Европа
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 - Смена правительства и плакатные протесты на Украине;
09:02 - Итоги саммита "Юго-Восточная Европа — Украина";
13:46 - Гарантии безопасности для Украины от ЕС;
24:20 - Новые правила предоставления убежища украинцам в странах Евросоюза.
* в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признаный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan