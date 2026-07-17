Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/odin-plokhoy-drugoy---ochen-plokhoy-gasparyan-nazval-dva-neizbezhnykh-stsenariya-dlya-ukrainy-1081595148.html
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины - 17.07.2026 Украина.ру
Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T19:27
2026-07-17T19:27
видео
украина
россия
армен гаспарян
джордж сорос
ес
общественная палата
политическое убежище
гарантии безопасности
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081595013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2e6e6fdcf906f4a995a75085942674e.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 - Смена правительства и плакатные протесты на Украине;09:02 - Итоги саммита "Юго-Восточная Европа — Украина"; 13:46 - Гарантии безопасности для Украины от ЕС; 24:20 - Новые правила предоставления убежища украинцам в странах Евросоюза.* в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признаный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081595013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1930316c3ba5cdd9558b83a6d4a7943.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, армен гаспарян, джордж сорос, ес, общественная палата, политическое убежище, гарантии безопасности, кабмин, акции протеста, восточная европа, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, Джордж Сорос, ЕС, общественная палата, политическое убежище, гарантии безопасности, Кабмин, акции протеста, Восточная Европа

Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины

19:27 17.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 - Смена правительства и плакатные протесты на Украине;
09:02 - Итоги саммита "Юго-Восточная Европа — Украина";
13:46 - Гарантии безопасности для Украины от ЕС;
24:20 - Новые правила предоставления убежища украинцам в странах Евросоюза.
* в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признаный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена, а также Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияАрмен ГаспарянДжордж СоросЕСобщественная палатаполитическое убежищегарантии безопасностиКабминакции протестаВосточная Европа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:34Украинские компании начали заманивать призывников вакансиями с отложенной бронью от мобилизации
20:32Средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 105 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает МО РФ
20:20Владимир Зеленский уволил Фёдорова из-за конфликта с военным руководством вокруг оборонных закупок
20:11ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО
19:54Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский
19:37В Ужгороде решили деколонизировать улицу "исконно украинского" художника Репина
19:27Один плохой, другой - очень плохой: Гаспарян назвал два неизбежных сценария для Украины
19:23Донбасская промышленность, советские хиты на площадях Геническа. 17 июля, вечерний эфир
19:17Уничтожение логистики ВСУ, наступление ВС РФ на Сумском направлении. Новости СВО
19:04Украинские юмористы "Кролики" признаны угрозой Латвии
18:27Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского
18:27ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО
18:11"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин
18:01Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
17:59Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
17:47Эскалация против сделки
17:35Равнодействующая. Кривой путь к миру
17:30Взрывы в Чернигове, Запад координирует украинских хакеров. Новости СВО
17:21Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
17:18Электроснабжение Севастополя ухудшилось - губернатор
Лента новостейМолния