ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО
ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО
ПВО ВСУ с вооружениями из НАТО не демонстрирует эффективности отражения ударов российской армии. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T20:11
2026-07-17T20:11
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🟥 Ракетные удары нанесены по целям в Ильичёвске (Черноморске) Одесской области. Зафиксирован сильный пожар;🟥 Поражение сухогрузов в порту Николаева подтвердилось кадрами объективного контроля. Тг-канал "Герань: Черный ящик" опубликовал видеоролик, на котором ударные беспилотники точечно бьют по стоящим судам;🟥 Реактивный беспилотник ударил по цели в Харькове. По другим данным, город поразила ракета "Бандероль". К областному центру приближается ещё несколько снарядов;🟥 Генштаб ВСУ ввел тотальную цензуру для военных. Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что отныне украинским военным категорически запрещено любое свободное общение в сети. Теперь, чтобы просто опубликовать пост, солдат обязан связаться с Генштабом и получить личное одобрение от начальника штаба.🟥 Внесение председателя мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даяна в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" стаал "особенно кощунственной" попытка реванша украинских националистов. Об этом заявил РИА Новости руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.Тем временем Окончательное решение польского вопроса обсудил ЗеленскийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ атакуют порты и рейды, Генштаб ВСУ занялся цензурой. Новости СВО

20:11 17.07.2026
 
© РИА Новости . Соловьев / Перейти в фотобанкИльичевск порт
Ильичевск порт - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Соловьев
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ПВО ВСУ с вооружениями из НАТО не демонстрирует эффективности отражения ударов российской армии. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Ракетные удары нанесены по целям в Ильичёвске (Черноморске) Одесской области. Зафиксирован сильный пожар;
🟥 Поражение сухогрузов в порту Николаева подтвердилось кадрами объективного контроля. Тг-канал "Герань: Черный ящик" опубликовал видеоролик, на котором ударные беспилотники точечно бьют по стоящим судам;
🟥 Реактивный беспилотник ударил по цели в Харькове. По другим данным, город поразила ракета "Бандероль". К областному центру приближается ещё несколько снарядов;
🟥 Генштаб ВСУ ввел тотальную цензуру для военных. Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что отныне украинским военным категорически запрещено любое свободное общение в сети. Теперь, чтобы просто опубликовать пост, солдат обязан связаться с Генштабом и получить личное одобрение от начальника штаба.
🟥 Внесение председателя мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даяна в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" стаал "особенно кощунственной" попытка реванша украинских националистов. Об этом заявил РИА Новости руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.
Тем временем Окончательное решение польского вопроса обсудил Зеленский
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
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