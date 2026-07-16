Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
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Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО
Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО
Украинские военнослужащие препятствуют выводу мирного населения из Константиновки. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T18:05
2026-07-16T18:05
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Замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-ой общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным "Гагарин" о работе дроноводов своего подразделения в районе Красного Лимана."Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана. Эту территорию мы контролируем. Кроме того, Красным Лиманом мы не ограничиваемся. Северский Донец под нашим контролем, все тросовые переправы ежедневно минируются", - цитирует его Минобороны РФ.Также командир 2-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Рим" рассказал, что противник препятствует выводу мирного населения из Константиновки."Бьет по ним FPV, минирует дороги, где-то тропы, не дает им выходить. Потому что он понимает: это какая-то для них защита – только за мирным населением", - рассказал он.Минобороны РФ опубликовало кадры поражения дроном "Герань-2" в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУДругие новости к этому часу: 🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников;🟥 В Черниговской области атакованы объекты транспортной и критической инфраструктуры, сообщают местные тг-каналы;🟥 Взрывы зафиксированы в оккупированном Запорожье, в Кривом Роге, в Одесской и Николаевской областях;🟥 Удары наносятся по объектам в Сумах.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Актуальное интервью: Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
1
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4.7
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Запорожье, Кривой Рог, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ, Владимир Зеленский, Сумская область, Украина, Александр Бастрыкин, НАТО, СК РФ

Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО

18:05 16.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Украинские военнослужащие препятствуют выводу мирного населения из Константиновки. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
Замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-ой общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным "Гагарин" о работе дроноводов своего подразделения в районе Красного Лимана.
"Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана. Эту территорию мы контролируем. Кроме того, Красным Лиманом мы не ограничиваемся. Северский Донец под нашим контролем, все тросовые переправы ежедневно минируются", - цитирует его Минобороны РФ.
Также командир 2-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Рим" рассказал, что противник препятствует выводу мирного населения из Константиновки.
"Бьет по ним FPV, минирует дороги, где-то тропы, не дает им выходить. Потому что он понимает: это какая-то для них защита – только за мирным населением", - рассказал он.
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения дроном "Герань-2" в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ
Другие новости к этому часу:
🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников;
🟥 В Черниговской области атакованы объекты транспортной и критической инфраструктуры, сообщают местные тг-каналы;
🟥 Взрывы зафиксированы в оккупированном Запорожье, в Кривом Роге, в Одесской и Николаевской областях;
🟥 Удары наносятся по объектам в Сумах.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Актуальное интервью: Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России
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