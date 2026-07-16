https://ukraina.ru/20260716/vzryvy-v-zaporozhe-sumakh-i-krivom-roge-vsu-prikryvayutsya-grazhdanskimi-novosti-svo-1081555191.html

Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО

Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру

Взрывы в Запорожье, Сумах и Кривом Роге. ВСУ прикрываются гражданскими. Новости СВО

Украинские военнослужащие препятствуют выводу мирного населения из Константиновки. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-16T18:05

2026-07-16T18:05

2026-07-16T18:05

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Замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-ой общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным "Гагарин" о работе дроноводов своего подразделения в районе Красного Лимана."Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана. Эту территорию мы контролируем. Кроме того, Красным Лиманом мы не ограничиваемся. Северский Донец под нашим контролем, все тросовые переправы ежедневно минируются", - цитирует его Минобороны РФ.Также командир 2-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Рим" рассказал, что противник препятствует выводу мирного населения из Константиновки."Бьет по ним FPV, минирует дороги, где-то тропы, не дает им выходить. Потому что он понимает: это какая-то для них защита – только за мирным населением", - рассказал он.Минобороны РФ опубликовало кадры поражения дроном "Герань-2" в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУДругие новости к этому часу: 🟥 В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников;🟥 В Черниговской области атакованы объекты транспортной и критической инфраструктуры, сообщают местные тг-каналы;🟥 Взрывы зафиксированы в оккупированном Запорожье, в Кривом Роге, в Одесской и Николаевской областях;🟥 Удары наносятся по объектам в Сумах.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Актуальное интервью: Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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