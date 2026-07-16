ВС РФ поразили сухогруз, запланирован обмен телами погибших. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили сухогруз, запланирован обмен телами погибших. Новости СВО
ВС РФ поразили сухогруз, запланирован обмен телами погибших. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили сухогруз, запланирован обмен телами погибших. Новости СВО
Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной пройдет 16 июля, сообщают СМИ со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T12:33
2026-07-16T12:33
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🟥 Три человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Саратовскую область. Одного госпитализировали, сообщила пресс-служба Минздрава региона;🟥 Во время массового налета БПЛА сегодня утром над Ярославской областью сбиты все 54 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев."Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал губернатор.🟥 ВС РФ поразили сухогруз на переходе к порту "Черноморск" с грузами для ВСУ и быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный, заявляет Минобороны РФ;🟥 В Днепропетровской области дезертир из ВСУ открыл огонь по спецназу, который приехал его задерживать, ранив двоих правоохранителей, после чего застрелился сам. Об этом сообщает полиция.🟥 Аэропорт Сочи работает с ограничениями. Аэропорты Нижнего Новгорода, Геленджика, Тамбова, Череповца, а также Иваново ("Южный") и Ярославля ("Туношна") работают в штатном режиме, сообщает Росавиация;🟥 ПВО РФ за сутки уничтожили 802 беспилотника, восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский боится мобилизации в РФ, поэтому меняет министра на "палача". Хроника событий на утро 16 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ поразили сухогруз, запланирован обмен телами погибших. Новости СВО

12:33 16.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной пройдет 16 июля, сообщают СМИ со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Три человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Саратовскую область. Одного госпитализировали, сообщила пресс-служба Минздрава региона;
🟥 Во время массового налета БПЛА сегодня утром над Ярославской областью сбиты все 54 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал губернатор.
🟥 ВС РФ поразили сухогруз на переходе к порту "Черноморск" с грузами для ВСУ и быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный, заявляет Минобороны РФ;
🟥 В Днепропетровской области дезертир из ВСУ открыл огонь по спецназу, который приехал его задерживать, ранив двоих правоохранителей, после чего застрелился сам.
Об этом сообщает полиция.
🟥 Аэропорт Сочи работает с ограничениями. Аэропорты Нижнего Новгорода, Геленджика, Тамбова, Череповца, а также Иваново ("Южный") и Ярославля ("Туношна") работают в штатном режиме, сообщает Росавиация;
🟥 ПВО РФ за сутки уничтожили 802 беспилотника, восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский боится мобилизации в РФ, поэтому меняет министра на "палача". Хроника событий на утро 16 июля
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