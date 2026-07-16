https://ukraina.ru/20260716/zelenskiy-boitsya-mobilizatsii-v-rf-poetomu-menyaet-ministra-na-palacha-khronika-sobytiy-na-utro-16-iyulya-1081528705.html

Зеленский боится мобилизации в РФ, поэтому меняет министра на "палача". Хроника событий на утро 16 июля

Зеленский боится мобилизации в РФ, поэтому меняет министра на "палача". Хроника событий на утро 16 июля - 16.07.2026 Украина.ру

Зеленский боится мобилизации в РФ, поэтому меняет министра на "палача". Хроника событий на утро 16 июля

Владимир Зеленский меняет министра обороны Михаила Федорова из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным и российской мобилизацией. Между тем пока глава Белого дома Дональд Трамп обещает положить конец украинскому конфликту к 2029 году, сербский политик предупреждает о планах ЕС на прямое столкновение с РФ

2026-07-16T10:05

2026-07-16T10:05

2026-07-16T10:34

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Новый Майдан? Украинцы вышли на митинги из-за отставки министра обороныОтставка министра обороны Украины Михаила Федорова, которая произошла на фоне масштабных кадровых перестановок в правительстве, была вызвана опасениями Владимира Зеленского по поводу возможной всеобщей мобилизации в России. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".По данным издания, на закрытом заседании фракции Зеленский объяснил увольнение Федорова его неспособностью провести обещанную реформу системы территориальных центров комплектования (ТЦК). При этом украинский политик связал необходимость реформы с тревожным прогнозом: он опасается, что этой осенью Россия якобы может объявить всеобщую мобилизацию."Зеленский сказал, что если 23 сентября (после парламентских выборов в РФ) [президент РФ Владимир] Путин объявит всеобщую мобилизацию, то всем будет уже не до шуток и не до цифровых реформ. С мобилизацией нужно разобраться до этого", — пересказывает слова президента один из депутатов "Слуги народа".Исходя из этой цитаты, можно предположить, что реформировать ТЦК Зеленский хочет не столько для прекращения "бусификации", сколько для роста числа мобилизуемых. Страх перед российской мобилизацией, а также желание нарастить собственный мобилизационный ресурс становятся главными мотивами киевского руководства.Еще одной причиной увольнения Федорова стал его затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Как пишет "Украинская правда", Зеленский больше не мог мириться с тем, что министр обороны и главком говорят на разных языках.Зеленский также привел примеры абсурдных ситуаций между Федоровым и Сырским. "Сырский приходил и говорил: "Федоров ничего не выделяет под конкретные операции". Потом приходил Федоров и отвечал: "Мы всё выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно". И так по кругу", — цитирует главу киевского режима "Украинская правда".Таким образом, конфликт между гражданским технократом и военным командованием достиг точки кипения, когда Зеленский решил сделать выбор в пользу Сырского и военных, отправив Федорова в отставку. Назначенный на его место глава МВД Игорь Клименко, по мнению Зеленского, сможет "навести порядок" в системе ТЦК, используя жесткие методы, к которым он привык в правоохранительных органах.В Киеве и Львове уже начались стихийные митинги против отставки Федорова. Украинский военный медик Дмитрий Козятинский призвал выйти на протест в центре Киева, заявляя, что "замена эффективных министров удобными приспособленцами" недопустима. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк иронично заметил, что у власти появилась новая традиция: "своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам".Следует отметить, что в социальных сетях звучат призывы к новому Майдану, а протестующие берут с собой традиционные "картонки". Поддержку Федорову также выразил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, который подал рапорт об отставке со своей должности, заявив, что увольнение Федорова — это "большое зло для обороноспособности страны".В Москве за кадровой чехардой в Киеве наблюдают с иронией. Очередные перестановки, которые должны решить мобилизационные проблемы, скорее всего, не приведут ни к чему, кроме новых митингов и хаоса внутри самой Украины. Зеленский, борясь с "призраком российской мобилизации", продолжает действовать по принципу "чем сложнее, тем лучше". А в результате — новые конфликты и новые протесты.Теперь Киев ждут очередные перестановки, которые, как это уже было не раз, не изменят ситуацию на фронте, а лишь покажут неспособность украинской власти выстроить эффективную систему управления, пока армия несёт колоссальные потери.Европа готовит войну с Россией к 2030 годуПрезидент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока, который истекает в 2029 году. При этом американский лидер рассчитывает на более раннее урегулирование, поскольку, по его словам, "хорошо ладит с обоими лидерами"."Думаю, да", — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, закончится ли конфликт за время его пребывания в должности. Впрочем, оптимизм Трампа контрастирует с действиями Евросоюза, который продолжает накачивать Украину оружием и деньгами, готовясь к прямому вооруженному конфликту с Россией уже к 2030 году.Об этом говорится в авторской статье лидера "Движения социалистов", бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона". Как отмечает политик, Евросоюз не верит в победу Украины, но использует ее как инструмент для истощения России."Евросоюз продолжает накачивать режим Зеленского деньгами и финансирует украинскую войну как свою собственную, которая будет вестись до последнего украинца — но не потому, что считает, что таким образом победит Россию, а потому, что надеется истощить ее до такой степени, что к 2030 году, как заявил канцлер Мерц, Германия, а следовательно, и ЕС будут готовы к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", — говорится в статье, которая попала в распоряжении РИА Новости.Вулин предупреждает, что Россия и Китай должны крайне серьезно отнестись к этим заявлениям. Евросоюз задействует весь свой потенциал для развития военно-промышленного комплекса и формирования массовых армий, чтобы быть готовым к войне с Россией к 2030 году.По мнению Вулина, огромное число людей и множество стран будет спасено от гибели и новых войн, если недвусмысленной демонстрацией военной и даже ядерной мощи будет наглядно показано, что мир стоит перед выбором: либо начать переговоры о создании нового глобального порядка безопасности, либо вступить в вооруженное противостояние, которое может положить конец существованию современной цивилизации.Суть проблемы, как считает сербский политик, в том, что на Западе полагают, что у Востока отсутствует воля к установлению многополярного мира и он не обладает силой, необходимой для его утверждения. "Европейские элиты ищут и находят возможности для реванша против Российской Федерации, полагая, что в разжигании конфликта вокруг Украины они нашли механизм уничтожения России с минимальными для них самих издержками", — резюмирует Вулин. Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 15 на 16 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 21.00 15 июля до 08.00 16 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 18 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ усиливают давление на населенный пункт Николаевка. Российские военные наносят удары по выявленным позициям и укреплениям ВСУ. Бои за сам населенный пункт пока не перешли в активную фазу, однако систематическое подавление обороны противника создает условия для дальнейшего штурма.На Константиновском направлении продолжаются бои за Николайполье и Новосёловку. Российские войска продвигаются в сторону Осыково, одновременно ведя активную работу по выявлению и уничтожению позиций БПЛА противника, который пытается использовать беспилотники для корректировки огня и нанесения ударов по нашим подразделениям.На Добропольском направлении сохраняется сложная обстановка. Идут тяжелые бои у населенных пунктов Шевченко и Белицкое, а также на подступах к Доброполью. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но российские войска продолжают планомерно продвигаться, расширяя зоны контроля.На Краснолиманском направлении продолжаются бои за город. Российская авиация наносит удары по объектам снабжения ВСУ, что затрудняет переброску резервов и боеприпасов для украинских формирований. Существенных изменений на остальных участках линии фронта не зафиксировано — там сохраняется позиционный характер боевых действий.

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