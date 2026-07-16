"Стыд и позор!" Захарова осудила двойные стандарты ООН и напомнила Киеву о "зеркальном ответе" Путина - 16.07.2026 Украина.ру
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"Стыд и позор!" Захарова осудила двойные стандарты ООН и напомнила Киеву о "зеркальном ответе" Путина
"Стыд и позор!" Захарова осудила двойные стандарты ООН и напомнила Киеву о "зеркальном ответе" Путина - 16.07.2026 Украина.ру
"Стыд и позор!" Захарова осудила двойные стандарты ООН и напомнила Киеву о "зеркальном ответе" Путина
Пока генсек ООН Гутерриш "бормочет под нос" слова сочувствия Киеву, украинские дроны буквально охотятся на российских детей. Но для международной организации... Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T11:48
2026-07-16T11:48
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Пока генсек ООН Гутерриш "бормочет под нос" слова сочувствия Киеву, украинские дроны буквально охотятся на российских детей. Но для международной организации этих фактов как будто "не существует". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге 15 июля, жестко прокомментировала предвзятость ООН и подтвердила: Россия продолжит уничтожать военный потенциал Киева.
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новости, киев, россия, владимир путин, оон, украина.ру, видео, антониу гутерреш, дроны, дети, мид рф, мария захарова, война, война на украине, сво, видео
Новости, Киев, Россия, Владимир Путин, ООН, Украина.ру, Видео, Антониу Гутерреш, дроны, дети, МИД РФ, Мария Захарова, война, война на Украине, СВО

"Стыд и позор!" Захарова осудила двойные стандарты ООН и напомнила Киеву о "зеркальном ответе" Путина

11:48 16.07.2026
 
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Пока генсек ООН Гутерриш "бормочет под нос" слова сочувствия Киеву, украинские дроны буквально охотятся на российских детей. Но для международной организации этих фактов как будто "не существует". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру на брифинге 15 июля, жестко прокомментировала предвзятость ООН и подтвердила: Россия продолжит уничтожать военный потенциал Киева.
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