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"Энвидиа" теряет Китай: Пироженко о том, как США проигрывают рынок полупроводников
"Энвидиа" теряет Китай: Пироженко о том, как США проигрывают рынок полупроводников - 16.07.2026 Украина.ру
"Энвидиа" теряет Китай: Пироженко о том, как США проигрывают рынок полупроводников
Создание единой сети центров обработки данных (ЦОД) в Китае предполагает вытеснение американских производителей. Они комплектуются элементной базой, как минимум, на 80% закупленной у китайских поставщиков. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
2026-07-16T04:30
2026-07-16T04:30
2026-07-16T04:30
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Анализируя развитие китайской инфраструктуры ИИ, Пироженко отмечает, что Китай вытесняет американских производителей. Автор подчеркивает, что создание единой сети ЦОДов — необходимая основа для будущего развития китайского ИИ. "Создание единой сети ЦОДов - необходимая основа для будущего развития китайского ИИ. Соответственно, комплектоваться эти ЦОДы будут элементной базой, как минимум, на 80% закупленной у китайских же поставщиков. Это, фактически, предполагает вытеснение с китайского рынка американских "Энвидиа" и "Адвансэд МикроДевайс", — поясняет эксперт.Централизованное государственное согласование экономической политики, по словам Пироженко, позволяет Китаю быстро мобилизовать капитал и сосредоточить его в необходимых областях.Китайские центры обработки данных обходятся дешевле американских благодаря более низким затратам на рабочую силу, компоненты, строительство и поощрительным мерам местных властей."США пока опережают Китай в области ИИ в основном за счет доступа к голландскому оборудованию", — резюмирует автор.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, сша, украина.ру, главные новости, ии (искусственный интеллект), главное, технологии, компьютерные технологии, рынок, поставки
Новости, Китай, Россия, США, Украина.ру, Главные новости, ИИ (искусственный интеллект), главное, технологии, компьютерные технологии, рынок, поставки
"Энвидиа" теряет Китай: Пироженко о том, как США проигрывают рынок полупроводников
Создание единой сети центров обработки данных (ЦОД) в Китае предполагает вытеснение американских производителей. Они комплектуются элементной базой, как минимум, на 80% закупленной у китайских поставщиков. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
Анализируя развитие китайской инфраструктуры ИИ, Пироженко отмечает, что Китай вытесняет американских производителей. Автор подчеркивает, что создание единой сети ЦОДов — необходимая основа для будущего развития китайского ИИ.
"Создание единой сети ЦОДов - необходимая основа для будущего развития китайского ИИ. Соответственно, комплектоваться эти ЦОДы будут элементной базой, как минимум, на 80% закупленной у китайских же поставщиков. Это, фактически, предполагает вытеснение с китайского рынка американских "Энвидиа" и "Адвансэд МикроДевайс", — поясняет эксперт.
Централизованное государственное согласование экономической политики, по словам Пироженко, позволяет Китаю быстро мобилизовать капитал и сосредоточить его в необходимых областях.
Китайские центры обработки данных обходятся дешевле американских благодаря более низким затратам на рабочую силу, компоненты, строительство и поощрительным мерам местных властей.
"США пока опережают Китай в области ИИ в основном за счет доступа к голландскому оборудованию", — резюмирует автор.
Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.