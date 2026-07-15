https://ukraina.ru/20260715/strast-k-dominirovaniyu-britaniya-pomogaet-ssha-uyti-iz-evropy-i-ne-puskaet-rossiyu--ischenko-1081468779.html

Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко

Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру

Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко

После ухода США Европа может найти военно-политический зонтик только в России, но Британия активно этому препятствует. Лондон помогает США отодвигаться от Европы и одновременно не пускает туда Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T04:45

2026-07-15T04:45

2026-07-15T04:45

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"Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — заявил собеседник Украина.ру.Продолжая анализировать британскую стратегию, Ищенко отметил, что у Лондона может не хватить ресурсов для реализации своих имперских амбиций, несмотря на активность в глобальном масштабе."Не могу сказать, что у Британии плохое положение. Европа настроена русофобски, США хотят сосредоточиться на собственных проблемах", — пояснил эксперт.Ищенко отметил, что при Трампе США заявили о прекращении финансовой поддержки Европы, которая на протяжении почти ста лет выражалась в виде положительного сальдо европейцев в торговле с Америкой.По его словам, эта поддержка была формой финансово-экономической помощи союзнику, но теперь Вашингтон больше не может позволить себе такие траты."Хватит ли возможностей на протяжении 20-30 лет вести активную внешнюю политику? Есть ли такие ресурсы у Британии, мы не знаем", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.

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