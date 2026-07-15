Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру
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Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко
Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко - 15.07.2026 Украина.ру
Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко
После ухода США Европа может найти военно-политический зонтик только в России, но Британия активно этому препятствует. Лондон помогает США отодвигаться от Европы и одновременно не пускает туда Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-15T04:45
2026-07-15T04:45
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"Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — заявил собеседник Украина.ру.Продолжая анализировать британскую стратегию, Ищенко отметил, что у Лондона может не хватить ресурсов для реализации своих имперских амбиций, несмотря на активность в глобальном масштабе."Не могу сказать, что у Британии плохое положение. Европа настроена русофобски, США хотят сосредоточиться на собственных проблемах", — пояснил эксперт.Ищенко отметил, что при Трампе США заявили о прекращении финансовой поддержки Европы, которая на протяжении почти ста лет выражалась в виде положительного сальдо европейцев в торговле с Америкой.По его словам, эта поддержка была формой финансово-экономической помощи союзнику, но теперь Вашингтон больше не может позволить себе такие траты."Хватит ли возможностей на протяжении 20-30 лет вести активную внешнюю политику? Есть ли такие ресурсы у Британии, мы не знаем", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, британия, сша, ростислав ищенко, главные новости, главное, мир без границ, великобритания, война, война на украине, международные отношения, ресурсы, украина.ру дзен, новости россии
Новости, Европа, Британия, США, Ростислав Ищенко, Главные новости, главное, Мир без границ, Великобритания, война, война на Украине, международные отношения, ресурсы, Украина.ру Дзен, новости России

Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко

04:45 15.07.2026
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP
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После ухода США Европа может найти военно-политический зонтик только в России, но Британия активно этому препятствует. Лондон помогает США отодвигаться от Европы и одновременно не пускает туда Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — заявил собеседник Украина.ру.
Продолжая анализировать британскую стратегию, Ищенко отметил, что у Лондона может не хватить ресурсов для реализации своих имперских амбиций, несмотря на активность в глобальном масштабе.
"Не могу сказать, что у Британии плохое положение. Европа настроена русофобски, США хотят сосредоточиться на собственных проблемах", — пояснил эксперт.
Ищенко отметил, что при Трампе США заявили о прекращении финансовой поддержки Европы, которая на протяжении почти ста лет выражалась в виде положительного сальдо европейцев в торговле с Америкой.
По его словам, эта поддержка была формой финансово-экономической помощи союзнику, но теперь Вашингтон больше не может позволить себе такие траты.
"Хватит ли возможностей на протяжении 20-30 лет вести активную внешнюю политику? Есть ли такие ресурсы у Британии, мы не знаем", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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