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В Белгороде нашли тело шестого погибшего при ночной атаке ВСУ

В Белгороде нашли тело шестого погибшего при ночной атаке ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру

В Белгороде нашли тело шестого погибшего при ночной атаке ВСУ

При разборе завалов в Белгороде после атаки ВСУ нашли тело мужчины, число погибших выросло до шести. Об этом региональный оперштаб в ночь на 10 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-10T01:31

2026-08-10T01:31

2026-08-10T01:34

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"Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде. При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины", — говорится в публикации.Также за медицинской помощью обратились ещё двое мужчин, пострадавших при этой атаке. После оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.Ранее сообщалось, что жертвами украинского удара стали пять человек, 25 мирных жителей пострадали, включая детей четырёх и девяти лет. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.По данным оперштаба, всего в результате массированной атаки БПЛА ВСУ повреждены около тридцати домов, три социальных и шесть коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Для белгородцев, лишившихся жилья, организовали пункты временного размещения. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.После атаки ВСУ на гражданские объекты Белгорода СК РФ возбудил уголовное дело о теракте."Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права", — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.О негативных последствиях помощи Украине для Запада – в статье Татьяны Стоянович "Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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