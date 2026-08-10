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Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич

Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич - 10.08.2026 Украина.ру

Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич

Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он вечером 9 августа заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера

2026-08-10T03:40

2026-08-10T03:40

2026-08-10T03:40

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"Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира", — сказал Вучич.По его мнению, конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован.Ранее президент Сербии опроверг обвинения в смене внешнеполитического курса после визита в Белград главаря киевского режима.Напомним, во время визита Владимира Зеленского в центре столицы Сербии прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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