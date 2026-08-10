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Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич
Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич - 10.08.2026 Украина.ру
Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич
Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он вечером 9 августа заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера
2026-08-10T03:40
2026-08-10T03:40
2026-08-10T03:40
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"Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира", — сказал Вучич.По его мнению, конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован.Ранее президент Сербии опроверг обвинения в смене внешнеполитического курса после визита в Белград главаря киевского режима.Напомним, во время визита Владимира Зеленского в центре столицы Сербии прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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украина.ру, новости, сербия, александр вучич, европа, украина, владимир зеленский, война, война на украине, россия, ес, евросоюз
Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, Европа, Украина, Владимир Зеленский, война, война на Украине, Россия, ЕС, Евросоюз
Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич
Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он вечером 9 августа заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера
"Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира", — сказал Вучич.
По его мнению, конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован.
Напомним, во время визита Владимира Зеленского в центре столицы Сербии прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру