Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич - 10.08.2026 Украина.ру
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Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич
Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич - 10.08.2026 Украина.ру
Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич
Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он вечером 9 августа заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера
2026-08-10T03:40
2026-08-10T03:40
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"Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира", — сказал Вучич.По его мнению, конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован.Ранее президент Сербии опроверг обвинения в смене внешнеполитического курса после визита в Белград главаря киевского режима.Напомним, во время визита Владимира Зеленского в центре столицы Сербии прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, Европа, Украина, Владимир Зеленский, война, война на Украине, Россия, ЕС, Евросоюз

Европа оказалась на пороге большой войны — Вучич

03:40 10.08.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский Александр Вучич
Владимир Зеленский Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он вечером 9 августа заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера
"Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира", — сказал Вучич.
По его мнению, конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован.
Ранее президент Сербии опроверг обвинения в смене внешнеполитического курса после визита в Белград главаря киевского режима.
Напомним, во время визита Владимира Зеленского в центре столицы Сербии прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому.
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