Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА - 10.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА - 10.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 дневных часов перехватили и уничтожили над регионами России 285 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 9 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-10T02:20
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"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что при разборе завалов в Белгороде после ночной атаки ВСУ нашли тело мужчины, число погибших выросло до шести.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, белгородская область, курская область, брянская область, липецк, рязанская область, орловская область, калужская область, московская область, крым, обстрелы россии сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Липецк, Рязанская область, Орловская область, Калужская область, Московская область, Крым, обстрелы России сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация

Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА

02:20 10.08.2026 (обновлено: 08:28 10.08.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы ПВО за 12 дневных часов перехватили и уничтожили над регионами России 285 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 9 августа сообщило в своём телеграм-канале
"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что при разборе завалов в Белгороде после ночной атаки ВСУ нашли тело мужчины, число погибших выросло до шести.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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