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Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА - 10.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 285 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 дневных часов перехватили и уничтожили над регионами России 285 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 9 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-10T02:20

2026-08-10T02:20

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"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Республики Крым", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что при разборе завалов в Белгороде после ночной атаки ВСУ нашли тело мужчины, число погибших выросло до шести.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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