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Российский боец под шквальным огнем ВСУ спас трёх раненных товарищей

Российский боец под шквальным огнем ВСУ спас трёх раненных товарищей - 10.08.2026 Украина.ру

Российский боец под шквальным огнем ВСУ спас трёх раненных товарищей

Ефрейтор ВС РФ Михаил Ра‌тников под шквальным огнем артиллерии ВСУ и непрерывными атаками БПЛА эвакуировал на багги трёх раненых товарищей. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 10 августа пишет РИА Новости

2026-08-10T04:06

2026-08-10T04:06

2026-08-10T04:07

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"В ходе боя ефрейтор Ратников, передвигаясь на автомобиле "Багги", прорвался к линии боевого соприкосновения под непрекращающимися вражескими атаками FPV-дронов и шквальным минометным обстрелом", — приводит агентство сообщение военного ведомства.Уточняется, что российскому бойцу пришлось постоянно уклоняться от разрывов, пока он добирался до точки сбора раненых. На месте Ратников обнаружил зависший над позицией вражеский дрон, который уничтожил прицельным огнем."После чего, погрузив в багги троих тяжелораненых бойцов, немедленно выдвинулся в исходный район. Маневрируя между воронками и уходя от преследования дронов, он доставил раненых товарищей в медицинский пункт, где им была оказана квалифицированная помощь", — отметили в Минобороны РФ.В сообщении подчёркивается, что благодаря отваге и решительным действиям Ратникова его боевые товарищи были спасены.Ранее сообщалось, что передовые штурмовые группы ВС России находятся уже в 5-7 километрах от восточных окраин Славянска и Краматорска, а продвижение южнее Стародубовки открывает кратчайший путь к Славянской ТЭС.Подробнее об этом - в публикации На подступах к Славянску и Краматорску: Алехин о продвижении Армии России в Донбассе.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, россия, сво, спецоперация, герои, вс рф, раненые, спасение