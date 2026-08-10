https://ukraina.ru/20260810/proizvoditeli-patriot-opasayutsya-peredachi-kievu-litsenzii-na-ikh-vypusk--the-atlantic-1082336174.html
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic - 10.08.2026 Украина.ру
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic
Американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США 9 августа пишет издание Atlantic
2026-08-10T02:02
2026-08-10T02:02
2026-08-10T02:04
украина.ру
новости
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
киев
военная помощь украине
зрк patriot
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082335992_0:48:1432:853_1920x0_80_0_0_1177b6f8408a37ea86fe9e2afc348c58.jpg
Lockheed Martin и Raytheon "официально обоснуют свои опасения" относительно возможности предоставления упомянутой лицензии Киеву вопросами, касающимися "кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий"."На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США", — приводит издание слова источника.Ранее СМИ сообщали, что Трамп на встрече в Белом доме отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.При этом в США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
киев
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082335992_115:0:1315:900_1920x0_80_0_0_84317be270f4c32c4a13e7742ba80bdb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, киев, военная помощь украине, зрк patriot, впк, мир без границ, лицензирование, лицензия
Украина.ру, Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, военная помощь Украине, ЗРК Patriot, ВПК, Мир без границ, лицензирование, лицензия
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic
02:02 10.08.2026 (обновлено: 02:04 10.08.2026)
Американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США 9 августа пишет издание Atlantic