Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic - 10.08.2026 Украина.ру
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Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic - 10.08.2026 Украина.ру
Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic
Американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США 9 августа пишет издание Atlantic
2026-08-10T02:02
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Lockheed Martin и Raytheon "официально обоснуют свои опасения" относительно возможности предоставления упомянутой лицензии Киеву вопросами, касающимися "кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий"."На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США", — приводит издание слова источника.Ранее СМИ сообщали, что Трамп на встрече в Белом доме отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.При этом в США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, военная помощь Украине, ЗРК Patriot, ВПК, Мир без границ, лицензирование, лицензия

Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic

02:02 10.08.2026 (обновлено: 02:04 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Игорь ЗарембоАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США 9 августа пишет издание Atlantic
Lockheed Martin и Raytheon "официально обоснуют свои опасения" относительно возможности предоставления упомянутой лицензии Киеву вопросами, касающимися "кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий".
"На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США", — приводит издание слова источника.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп на встрече в Белом доме отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
При этом в США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет.
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