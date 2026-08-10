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Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic

Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic - 10.08.2026 Украина.ру

Производители Patriot опасаются передачи Киеву лицензии на их выпуск — The Atlantic

Американские оборонные концерны Lockheed Martin и Raytheon, производящие комплексы ЗРК Patriot, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента. Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США 9 августа пишет издание Atlantic

2026-08-10T02:02

2026-08-10T02:02

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Lockheed Martin и Raytheon "официально обоснуют свои опасения" относительно возможности предоставления упомянутой лицензии Киеву вопросами, касающимися "кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий"."На самом деле они боятся, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США", — приводит издание слова источника.Ранее СМИ сообщали, что Трамп на встрече в Белом доме отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.При этом в США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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