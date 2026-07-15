Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США - 15.07.2026 Украина.ру
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Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США
Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США - 15.07.2026 Украина.ру
Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США
Китайские инженеры добиваются создания микросхем по технормам 7 и 5 нанометров на оборудовании предыдущего поколения. "Хуавэй" уже начала поставки графических процессоров собственной разработки, которые по ряду показателей превосходят продукцию "Энвидиа". Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
2026-07-15T05:00
2026-07-15T05:00
новости
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украина.ру
ии (искусственный интеллект)
технологии
производство
кнр (китай)
разработки
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Говоря о технологических успехах Китая, Пироженко отмечает, что китайским инженерам удается решать критические задачи.По его словам, на литографическом оборудовании предыдущего поколения китайские инженеры путем многократного усовершенствования технологического процесса добились создания микросхем по технологическим нормам 7 и 5 нанометров."В итоге, китайская "Хуавэй" в конце первого квартала 2026 г. начала поставки китайским производителям новых графических процессоров (ГП) "Аскенд 950PR" собственной разработки, которые по ряду показателей превосходят ГП "Н-20" от американской "Энвидиа" и выпустила под этот процессор высокоскоростную память (ВП) собственной разработки", — отмечает Пироженко.Второй важный момент технологической гонки с США — ускоренное строительство сети взаимосвязанных вычислительных центров по всему Китаю, на что будет израсходовано 295 млрд долларов в течение следующих пяти лет."Китай пока успешно справляется с задачей обеспечения технологической независимости в отрасли ИИ", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, сша, украина.ру, ии (искусственный интеллект), технологии, производство, кнр (китай), разработки, компьютерные технологии, главные новости, главное, новости украина ру
Новости, Китай, Россия, США, Украина.ру, ИИ (искусственный интеллект), технологии, производство, КНР (Китай), разработки, компьютерные технологии, Главные новости, главное, новости Украина ру

Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США

05:00 15.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод "Микрон" в Зеленограде
Завод Микрон в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Китайские инженеры добиваются создания микросхем по технормам 7 и 5 нанометров на оборудовании предыдущего поколения. "Хуавэй" уже начала поставки графических процессоров собственной разработки, которые по ряду показателей превосходят продукцию "Энвидиа". Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
Говоря о технологических успехах Китая, Пироженко отмечает, что китайским инженерам удается решать критические задачи.
По его словам, на литографическом оборудовании предыдущего поколения китайские инженеры путем многократного усовершенствования технологического процесса добились создания микросхем по технологическим нормам 7 и 5 нанометров.
"В итоге, китайская "Хуавэй" в конце первого квартала 2026 г. начала поставки китайским производителям новых графических процессоров (ГП) "Аскенд 950PR" собственной разработки, которые по ряду показателей превосходят ГП "Н-20" от американской "Энвидиа" и выпустила под этот процессор высокоскоростную память (ВП) собственной разработки", — отмечает Пироженко.
Второй важный момент технологической гонки с США — ускоренное строительство сети взаимосвязанных вычислительных центров по всему Китаю, на что будет израсходовано 295 млрд долларов в течение следующих пяти лет.
"Китай пока успешно справляется с задачей обеспечения технологической независимости в отрасли ИИ", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.
Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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