Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик - 15.07.2026 Украина.ру
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Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик
Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик - 15.07.2026 Украина.ру
Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик
Ведущие производители вооружений Европы объединились для разработки первого на континенте экзоатмосферного перехватчика. Об этом 15 июля сообщает Reuters
2026-07-15T13:06
2026-07-15T13:06
новости
европа
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Проект Bliksem EXO объединил Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus. Новая ракета сможет уничтожать баллистические цели прямо в космосе — там, где обычные ПВО бессильны. Первые испытания запланированы на 2027 год.Европа спешит закрыть критическую брешь в обороне и снизить зависимость от американских Patriot. Девять стран ЕС вместе с Украиной уже создали антибаллистическую коалицию. Киев, в свою очередь, разрабатывает собственные ракеты FP-7.x для системы Freyja.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, европа, киев, украина, reuters, ес
Новости, Европа, Киев, Украина, Reuters, ЕС

Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик

13:06 15.07.2026
 
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Ведущие производители вооружений Европы объединились для разработки первого на континенте экзоатмосферного перехватчика. Об этом 15 июля сообщает Reuters
Проект Bliksem EXO объединил Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus. Новая ракета сможет уничтожать баллистические цели прямо в космосе — там, где обычные ПВО бессильны. Первые испытания запланированы на 2027 год.
Европа спешит закрыть критическую брешь в обороне и снизить зависимость от американских Patriot.
Девять стран ЕС вместе с Украиной уже создали антибаллистическую коалицию.
Киев, в свою очередь, разрабатывает собственные ракеты FP-7.x для системы Freyja.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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