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Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик

Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик - 15.07.2026 Украина.ру

Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик

Ведущие производители вооружений Европы объединились для разработки первого на континенте экзоатмосферного перехватчика. Об этом 15 июля сообщает Reuters

2026-07-15T13:06

2026-07-15T13:06

2026-07-15T13:06

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Проект Bliksem EXO объединил Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus. Новая ракета сможет уничтожать баллистические цели прямо в космосе — там, где обычные ПВО бессильны. Первые испытания запланированы на 2027 год.Европа спешит закрыть критическую брешь в обороне и снизить зависимость от американских Patriot. Девять стран ЕС вместе с Украиной уже создали антибаллистическую коалицию. Киев, в свою очередь, разрабатывает собственные ракеты FP-7.x для системы Freyja.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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