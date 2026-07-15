Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкТрамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер
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Ведущие производители вооружений Европы объединились для разработки первого на континенте экзоатмосферного перехватчика. Об этом 15 июля сообщает Reuters
Проект Bliksem EXO объединил Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и Destinus. Новая ракета сможет уничтожать баллистические цели прямо в космосе — там, где обычные ПВО бессильны. Первые испытания запланированы на 2027 год.
Европа спешит закрыть критическую брешь в обороне и снизить зависимость от американских Patriot.
Девять стран ЕС вместе с Украиной уже создали антибаллистическую коалицию.
Киев, в свою очередь, разрабатывает собственные ракеты FP-7.x для системы Freyja.
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