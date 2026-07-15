Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины - 15.07.2026 Украина.ру
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Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины
Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины - 15.07.2026 Украина.ру
Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины
Управление российскими БПЛА через ретрансляторы в Белоруссии может продолжаться до сих пор. Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов, сообщает сообщает 15 июля телеграм-канал "Политика Страны"
2026-07-15T14:43
2026-07-15T14:44
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Ретрансляторы в Белоруссии необходимы для онлайн-управления БПЛА при ударах по Западной Украины. Бескрестнов (он же "Флеш") заявил, что они могут продолжать работать и именно таким образом мог управляться дрон, который сегодня атаковал АЗС в Малине. В пользу этой версии говорит траектория его полета.Бескрестнов допускает, что Россия "устанавливает эти ретрансляторы без ведома Лукашенко, поскольку это делается быстро и легко", сказано в публикации.Издание напомнило, что ранее Владимир Зеленский угрожал ударами по этим ретрансляторам, после чего заявил, что их выключили. При этом ни Минск, ни Москва не подтверждали использование таких ретрансляторов.Ранее главком ВСУ Александр Сырский и Зеленский заявили, что ретрансляторы в Белоруссии перестали обслуживать ВС РФ. Сырский намекал в интервью на участие в таком результате украинских специалистов. Подробности в публикации Белорусские ретрансляторы не работают - ЗеленскийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, белоруссия, союзное государство, минобороны украины, министерство обороны белоруссии, одкб, всу, бпла, западная украина, герань
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Белоруссия, Союзное государство, Минобороны Украины, Министерство обороны Белоруссии, ОДКБ, ВСУ, БПЛА, Западная Украина, Герань

Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины

14:43 15.07.2026 (обновлено: 14:44 15.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
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Управление российскими БПЛА через ретрансляторы в Белоруссии может продолжаться до сих пор. Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов, сообщает сообщает 15 июля телеграм-канал "Политика Страны"
Ретрансляторы в Белоруссии необходимы для онлайн-управления БПЛА при ударах по Западной Украины. Бескрестнов (он же "Флеш") заявил, что они могут продолжать работать и именно таким образом мог управляться дрон, который сегодня атаковал АЗС в Малине. В пользу этой версии говорит траектория его полета.

Бескрестнов допускает, что Россия "устанавливает эти ретрансляторы без ведома Лукашенко, поскольку это делается быстро и легко", сказано в публикации.
Издание напомнило, что ранее Владимир Зеленский угрожал ударами по этим ретрансляторам, после чего заявил, что их выключили. При этом ни Минск, ни Москва не подтверждали использование таких ретрансляторов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский и Зеленский заявили, что ретрансляторы в Белоруссии перестали обслуживать ВС РФ. Сырский намекал в интервью на участие в таком результате украинских специалистов. Подробности в публикации Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
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