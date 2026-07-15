https://ukraina.ru/20260715/zazhmurit-tsivila-vsu-proschayutsya-s-imidzhem-zaschitnikov-ukrainy-1081492378.html

"Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины

"Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины - 15.07.2026 Украина.ру

"Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины

ВСУ оказались армией карателей. "Наши хлопчики", "котики", "захысныки" пытали и расстреливали в спину своих восторженных сторонников. Во вторник, 14 июля, суд отправил под стражу на 60 дней экс-командира 155-й Отдельной мотострелковой бригады Станислава Лучанова, подозреваемого в заказе убийства двух мирных жителей Киевской области

2026-07-15T13:57

2026-07-15T13:57

2026-07-15T13:57

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Всего за несколько дней имя бывшего начальника штаба садистского полка "Скала" стало нарицательным, и вся Украина узнала о его "подвигах": пытках, похищениях и убийствах простых людей. Заодно кричащие "Слава ВСУ!" граждане выучили новый термин — "зажмурить цивила", что в переводе на язык их защитников означает убийство гражданских. Теперь зажмуриватель Лучанов два месяца проведет в СИЗО. Прокурор объяснил это тем, что командир 155-й ОМБр может скрываться от следствия и суда, поскольку ранее ушел в СОЧ (самовольное оставление части). Также сторона обвинения считает, что Лучанов может оказывать влияние и запугивать свидетелей, которые являются его подчиненными.Сам обвиняемый объяснил, что от правосудия не бегал, а просто ушел в отпуск. Почему 13 июля невинного отпускника задержали в Киеве, в машине адвоката, Лучанов объяснить не смог. Хотя, может, у него традиция такая — проводить отпуск с адвокатом?При этом свою вину Лучанов отрицает и в суде уверял, что не отдавал приказ похитить и убить братьев Мосейчуков из села Калиновка в Киевской области. В отпуске был, в море купался, а подчиненные проявили инициативу, нашли и расстреляли двух парней, которые гоняли по своему родному селу на мотоциклах и мешали спать жене Лучанова.Непонятно, почему супруга спешно покинула калиновских пейзан, а сами жители Калиновки написали на заборе Лучановых "Изверги" и "Убийцы". Впрочем, кто тех цивилов разберет — им бы вечно жаловаться то на ТЦК, то на ВСУ. Не понимают своего счастья: если б не "защитники", то быть бы им уже под российской "оккупацией". По крайней мере, так утверждал экс-разведчик Кирилл Буданов*, осудивший недавнюю стычку львовян с людоловами. По поводу способов защиты женской чести командиром 155 ОМБр глава Офиса президента пока еще не высказался. Вероятно, подыскивает аргументы. Набрали в рот воды и парламентарии. Вот вам еще маленькая, но показательная деталь: Рада отказалась заслушать главу Госбюро расследований (ГБР) с отчетом о трагедии в Калиновке. Интересно, почему? Опасались, что реальность окажется еще хуже, чем пишет пресса о "наших хлопчиках"? Или не хотели, чтоб наружу вылезла информация о том, что 155-я отдельная бригада опекалась самим Эммануэлем Макроном и находилась под французским покровительством? Сформированная ОМБр получила имя "Анны Киевской" — королевы Франции и проходила там обучение. Просто удивительно, что таких бравых "котиков" не пригласили на парад в Париже в честь взятия Бастилии. Все испортили скандалы, которые буквально со дня основания преследуют бригаду: ранее ГБР установило, что бывшее командование за взятки включало в списки на выезд во Францию граждан, уклоняющихся от мобилизации. Потом половина бригады разбежалась по елисейским полям и провансам, не желая возвращаться на родину. Ну, а те, кто вернулись, предпочли "зажмуривать цивилов", а не воевать на передовой.Нет сомнений, что отзвук этого скандала очень скоро дойдет до Франции и Макрона — может, и очередной орденопад начаться, как это с Польшей случилось. В противном же случае, главный союзник Киева окажется замазан в истории с заказными похищениями и убийствами мирных украинцев вояками, которых обучали и вооружали в Париже.Внешние оппоненты режима Владимира Зеленского имеют все шансы заполучить жирный аргумент против военной и финансовой поддержки ВСУ: ведь украинская армия, как выясняется, занимается внутренним террором, а вовсе не войной с русскими.Дикая даже по меркам военного времени история с "зачисткой" села Калиновка и убийствами гражданских лиц получила большой резонанс не только на Украине, но и за ее пределами. На днях полицейские эксгумировали тела двух гражданских жителей Белоцерковского района Киевской области — братьев Максима и Романа Мосейчуков. Как выяснило следствие, их похитили прямо из собственного двора, вывезли за сотни километров на полигон в Полтавскую область, где после жестоких пыток убили, а тела закопали. Причина убийства оказалась банальным и мелким бытовым конфликтом — жену комбрига Лучанова разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась сельская молодежь. На одно из ее замечаний местные парни ответили "не по уставу" и довольно резко. Обиженная женщина пожаловалась мужу. И тот решил наказать всех обидчиков жены, одновременно "усмирив село". Из Полтавской области был отправлен настоящий карательный отряд. Комбриг выделил служебный транспорт, выдал автоматы и отправил семерых бойцов. Возглавить группу он поручил командиру батальона бригады – старшему лейтенанту Алексею Довголенко.Командированные на разборки имели на руках список "неугодных", который составила лично жена Лучанова. В него попали не только реальные владельцы "мотиков", но и подростки, а также соседи, которые косо смотрели на жену вэсэушника. Прибыв на место, каратели столкнулись с проблемой: Калиновку они не знали. Сначала военные просто ходили по улицам, показывали список и пытались выведать адреса у прохожих. Но люди, напуганные ежедневными рейдами ТЦК, общаться с вооруженными людьми в камуфляже отказались. Интересно, что по словам местных жителей, перед похищением братьев над Калиновкой несколько дней подряд "висел" разведывательный дрон, с помощью которого бойцы вычисляли цели и изучали график движения местных. В итоге выбор пал на семью Мосейчуков. На самом деле у братьев Максима и Романа вообще не было мотоцикла, на нем ездил их родственник Сергей, которого дома не нашли. Однако военных это не остановило: для "профилактики" решили взять тех, кто был. В ночь на 28 июня группа подчиненных пошла на штурм. Они ворвались во двор Мосейчуков, открыли стрельбу, разбили камеры видеонаблюдения и надели на головы парням балаклавы. Связанных пленников бросили в машину и вывезли на Полтавщину.По данным следствия, военнослужащий по фамилии Заяц для устрашения братьев выстрелил в ногу одному из них. Первого июля Лучанов решил убить братьев. Для этого он отдал приказ Долголенко. Тот вывез одну из жертв на служебном автомобиле на близлежащий полигон и выстрелил ему несколько раз в голову сзади. После этого Долголенко аналогичным образом поступил со вторым братом, выстрелив в него восемь раз. Затем Долголенко закопал убитых в заранее выкопанных могилах.Кто ж знал, что рядовая история с "зажмуриванием цивилов" вдруг обернется громким скандалом? Частично потому, что каратели в форме ВСУ запытали и убили не тех. Отец жертв ВСУ — Сергей Мосейчук — ушел на фронт в первые дни конфликта и погиб в Харьковской области. Посмертно его наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени. Старший сын Максим также был участником боевых действий и недавно уволился из армии. Младший брат имел законное право на отсрочку как член семьи погибшего военнослужащего. После смерти мужа их мать частично потеряла дееспособность и полностью зависела от сыновей. Местные жители возмутились происшедшим, но их возмущения хватило лишь на то, чтобы расписать нехорошими словами забор жены убийцы. Никакого тебе бунта, никакого похода на Киев. А тут селяне просто "активно сотрудничают со следствием" и рассказывают истории из серии "знаете, каким он парнем был".Впрочем, чего ждать от запуганных и затерроризированных людей?Куда интересней реакция военных. В первые дни после распространения страшной правды о "наших хлопчиках", за Лучанова и его подчиненных стали вписываться их побратимы. Например, военнослужащий ВСУ Александр Гром открыто возмутился арестом комбрига. Гром заявил, что такой арест подрывает авторитет ВСУ, и он сам тоже без всяких рефлексий убил бы обычного человека из-за своей семьи. Но самое показательное то, что этот пост лайкнул экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Это означает, что "железный генерал" и потенциальный сменщик Зеленского является активным сторонником безрассудного террора и превращения армии в гестапо.А самое "вкусное" знаете что? Что Зеленский и его кварталовцы уже начали "пачкать" ВСУ и ее командиров, включая Залужного. Опубличивание страшной калиновской истории, открытый суд над Лучановым и его солдатами — это такой удар по армии, которую не сможет нанести ни один противник режима. По большому счету, Зеленский сейчас сливает ВСУ, которая теоретически могла бы и экс-главкома на выборах поддержать, и даже повернуть штыки против Киева. Ему плевать, что опороченная армия вряд ли теперь будет совершать подвиги на фронте. Зато она не сумеет поднять бунт против власти и заручиться поддержкой населения: украинцы увидели, что представляют собой их "защитники". Правда, пришлось признать, что в "стране четырех свобод" царит махновщина и уголовщина, а ВСУ хуже фашистов. Ну и что? Власть Зеленского держится вовсе не на поддержке армии, зато все генералы, которые тайно или явно претендовали на место "Голобородько", теперь могут съесть свои погоны.О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, всу