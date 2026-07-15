Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам - 15.07.2026 Украина.ру
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Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам
Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам - 15.07.2026 Украина.ру
Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам
Информационная операция Запада против России, стартовавшая в конце апреля, уже идет на спад, а саммит в Анкаре был лишь этапом "доработки". Следующая подобная операция будет приурочена к выборам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-07-15T13:29
2026-07-15T13:30
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дроны
атака бпла
атака
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Развивая тему информационной войны против России, Казаков объяснил суть информационно-психологической атаки Запада и киевского режима.Политолог отметил, что информационная операция Запада стартовала в конце апреля. "Это самая длительная и самая успешная их операция. У нее было несколько пиковых значений: Эвиан, "Новая Антанта", Рамштайн", — пояснил он.(Эвиан — тут подразумевается саммит G7 (июнь 2026), где лидеры Запада подтвердили единство и обсуждали санкции против России. "Новая Антанта" — подразумевается обновленный европейский оборонный альянс (Британия, Франция, Германия), который взял на себя ведущую роль в поддержке Киева. Рамштайн — формат встреч более 50 стран по координации поставок оружия и боеприпасов для ВСУ. — Ред.).По словам эксперта, суть стратегии Киева — попытаться ввести россиян в состояние стресса через ежедневные налеты дронов. "Из этого состояния всего два выхода: либо апатия, либо агрессия. А дальше нужно агрессию канализировать вовнутрь" , — отметил Казаков.Он подчеркнул, что эта операция уже идет на спад. "Саммит [НАТО] в Анкаре — это так, "доработать". Потом будет пауза. А следующая операция будет ближе к выборам", — добавил эксперт."Информационная операция Запада идет на спад", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, украина, украина.ру, александр казаков, рамштайн, дроны, атака бпла, атака, налеты, новости сво, новости сво россия, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, саммит, нато, война, информационная война, война на украине
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Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам

13:29 15.07.2026 (обновлено: 13:30 15.07.2026)
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Информационная операция Запада против России, стартовавшая в конце апреля, уже идет на спад, а саммит в Анкаре был лишь этапом "доработки". Следующая подобная операция будет приурочена к выборам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Развивая тему информационной войны против России, Казаков объяснил суть информационно-психологической атаки Запада и киевского режима.
Политолог отметил, что информационная операция Запада стартовала в конце апреля. "Это самая длительная и самая успешная их операция. У нее было несколько пиковых значений: Эвиан, "Новая Антанта", Рамштайн", — пояснил он.
(Эвиан — тут подразумевается саммит G7 (июнь 2026), где лидеры Запада подтвердили единство и обсуждали санкции против России. "Новая Антанта" — подразумевается обновленный европейский оборонный альянс (Британия, Франция, Германия), который взял на себя ведущую роль в поддержке Киева. Рамштайн — формат встреч более 50 стран по координации поставок оружия и боеприпасов для ВСУ. — Ред.).
По словам эксперта, суть стратегии Киева — попытаться ввести россиян в состояние стресса через ежедневные налеты дронов. "Из этого состояния всего два выхода: либо апатия, либо агрессия. А дальше нужно агрессию канализировать вовнутрь" , — отметил Казаков.
Он подчеркнул, что эта операция уже идет на спад. "Саммит [НАТО] в Анкаре — это так, "доработать". Потом будет пауза. А следующая операция будет ближе к выборам", — добавил эксперт.
"Информационная операция Запада идет на спад", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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