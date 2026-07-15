https://ukraina.ru/20260715/aleksandr-kazakov-informatsionnaya-operatsiya-zapada-idet-na-spad--sleduyuschaya-budet-k-vyboram-1081490173.html

Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам

Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам - 15.07.2026 Украина.ру

Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам

Информационная операция Запада против России, стартовавшая в конце апреля, уже идет на спад, а саммит в Анкаре был лишь этапом "доработки". Следующая подобная операция будет приурочена к выборам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-07-15T13:29

2026-07-15T13:29

2026-07-15T13:30

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Развивая тему информационной войны против России, Казаков объяснил суть информационно-психологической атаки Запада и киевского режима.Политолог отметил, что информационная операция Запада стартовала в конце апреля. "Это самая длительная и самая успешная их операция. У нее было несколько пиковых значений: Эвиан, "Новая Антанта", Рамштайн", — пояснил он.(Эвиан — тут подразумевается саммит G7 (июнь 2026), где лидеры Запада подтвердили единство и обсуждали санкции против России. "Новая Антанта" — подразумевается обновленный европейский оборонный альянс (Британия, Франция, Германия), который взял на себя ведущую роль в поддержке Киева. Рамштайн — формат встреч более 50 стран по координации поставок оружия и боеприпасов для ВСУ. — Ред.).По словам эксперта, суть стратегии Киева — попытаться ввести россиян в состояние стресса через ежедневные налеты дронов. "Из этого состояния всего два выхода: либо апатия, либо агрессия. А дальше нужно агрессию канализировать вовнутрь" , — отметил Казаков.Он подчеркнул, что эта операция уже идет на спад. "Саммит [НАТО] в Анкаре — это так, "доработать". Потом будет пауза. А следующая операция будет ближе к выборам", — добавил эксперт."Информационная операция Запада идет на спад", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.

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