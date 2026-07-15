На Украине гремят взрывы. Новости СВО - 15.07.2026 Украина.ру
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На Украине гремят взрывы. Новости СВО
На Украине гремят взрывы. Новости СВО - 15.07.2026 Украина.ру
На Украине гремят взрывы. Новости СВО
Взрывы раздаются в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-15T07:24
2026-07-15T07:24
сво
спецоперация
харьковская область
россия
украина
геннадий алехин
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🟥 Российские военные наносят удары по целям в Одессе.🟥 Взрывы гремят на окраинах Харькова.🟥 Местные паблики пишут об уничтоженной автозаправочной станции (АЗС) в Харьковской области.🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Харьковской области.🟥 Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой.🟥 Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, харьковская область, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС

На Украине гремят взрывы. Новости СВО

07:24 15.07.2026
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Взрывы раздаются в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские военные наносят удары по целям в Одессе.
🟥 Взрывы гремят на окраинах Харькова.
🟥 Местные паблики пишут об уничтоженной автозаправочной станции (АЗС) в Харьковской области.
🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Харьковской области.
🟥 Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой.
🟥 Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияХарьковская областьРоссияУкраинаГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руВКС
 
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