На Украине гремят взрывы. Новости СВО
Взрывы раздаются в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские военные наносят удары по целям в Одессе.
🟥 Взрывы гремят на окраинах Харькова.
🟥 Местные паблики пишут об уничтоженной автозаправочной станции (АЗС) в Харьковской области.
🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Харьковской области.
🟥 Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой.
🟥 Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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