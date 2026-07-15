https://ukraina.ru/20260715/na-ukraine-gremyat-vzryvy-novosti-svo-1081472394.html

На Украине гремят взрывы. Новости СВО

На Украине гремят взрывы. Новости СВО - 15.07.2026 Украина.ру

На Украине гремят взрывы. Новости СВО

Взрывы раздаются в Сумах. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-15T07:24

2026-07-15T07:24

2026-07-15T07:24

сво

спецоперация

харьковская область

россия

украина

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

вкс

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🟥 Российские военные наносят удары по целям в Одессе.🟥 Взрывы гремят на окраинах Харькова.🟥 Местные паблики пишут об уничтоженной автозаправочной станции (АЗС) в Харьковской области.🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Харьковской области.🟥 Операторы ударных беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области замаскированный блиндаж ВСУ с живой силой.🟥 Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы живой силы ВСУ, готовившихся к переброске в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.

харьковская область

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, харьковская область, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс