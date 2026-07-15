Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь
© telegram ukr_2025_ruМария Захарова назвала ахинеей слухи о введении выездных виз для россиян
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь
Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк в эфире украинского телеканала заявил, что в случае переименования государства он предложил бы назвать его Русью. По его словам, подобное название связано с историей Киевской Руси.
Захарова, комментируя это заявление, отметила:
"То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?"
Официальный представитель МИД России указала на противоречие в позиции украинских властей, которые на протяжении многих лет проводили политику дерусификации и противопоставления украинской идентичности русской, а теперь обращаются к историческому названию, имеющему общие корни для всех восточных славян.
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