https://ukraina.ru/20260715/zakharova-yazvitelno-otvetila-na-ideyu-pereimenovat-ukrainu-v-rus-1081494635.html

Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь

Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь - 15.07.2026 Украина.ру

Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать Украину в Русь

2026-07-15T14:10

2026-07-15T14:10

2026-07-15T14:10

новости

украина

россия

европа

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0a/1081346054_0:66:1010:634_1920x0_80_0_0_05a45d54d267d108010cb431d0f8c1a8.jpg

Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк в эфире украинского телеканала заявил, что в случае переименования государства он предложил бы назвать его Русью. По его словам, подобное название связано с историей Киевской Руси.Захарова, комментируя это заявление, отметила:"То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?"Официальный представитель МИД России указала на противоречие в позиции украинских властей, которые на протяжении многих лет проводили политику дерусификации и противопоставления украинской идентичности русской, а теперь обращаются к историческому названию, имеющему общие корни для всех восточных славян.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, мария захарова