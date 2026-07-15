https://ukraina.ru/20260715/poddubnyy-nazval-delo-osnovatelnitsy-sos-donbass-politicheski-motivirovannym-1081496409.html

Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным

Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным - 15.07.2026 Украина.ру

Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что арест российской активистки Анны Новиковой во Франции — политически мотивированное преследование. Об этом 15 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-15T14:42

2026-07-15T14:42

2026-07-15T14:42

новости

россия

франция

париж

поддубный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0b/1056808039_0:0:2325:1309_1920x0_80_0_0_c666a7b98e11380616425a3d657d0750.jpg

Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу российской гражданки Анны Новиковой. По данным Лантратовой, французские власти уже более полугода удерживают активистку в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. Она подчеркнула, что вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.Как отметил Поддубный, действия французских властей вписываются в логику политических репрессий против тех, кто говорит правду о событиях в Донбассе."Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова — гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать её в обиду. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду", — написал Поддубный.Военкор добавил, что российские дипломаты принимают все необходимые меры для освобождения активистки, а само дело является политически мотивированным. По его словам, Новикова пыталась открыть европейцам глаза на преступления киевского режима. Как указал Поддубный, активистка собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима. Она неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для людей в прифронтовых районах, а также устраивала политические акции в Париже, чтобы донести позицию российских граждан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

франция

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, париж, поддубный