https://ukraina.ru/20260715/poddubnyy-nazval-delo-osnovatelnitsy-sos-donbass-politicheski-motivirovannym-1081496409.html
Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным
Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным - 15.07.2026 Украина.ру
Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным
Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что арест российской активистки Анны Новиковой во Франции — политически мотивированное преследование. Об этом 15 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-15T14:42
2026-07-15T14:42
2026-07-15T14:42
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россия
франция
париж
поддубный
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Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу российской гражданки Анны Новиковой. По данным Лантратовой, французские власти уже более полугода удерживают активистку в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. Она подчеркнула, что вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.Как отметил Поддубный, действия французских властей вписываются в логику политических репрессий против тех, кто говорит правду о событиях в Донбассе."Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова — гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать её в обиду. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду", — написал Поддубный.Военкор добавил, что российские дипломаты принимают все необходимые меры для освобождения активистки, а само дело является политически мотивированным. По его словам, Новикова пыталась открыть европейцам глаза на преступления киевского режима. Как указал Поддубный, активистка собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима. Она неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для людей в прифронтовых районах, а также устраивала политические акции в Париже, чтобы донести позицию российских граждан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, франция, париж, поддубный
Поддубный назвал дело основательницы SOS Donbass политически мотивированным
Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что арест российской активистки Анны Новиковой во Франции — политически мотивированное преследование. Об этом 15 июля он написал в своём Телеграм-канале
Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу российской гражданки Анны Новиковой.
По данным Лантратовой, французские власти уже более полугода удерживают активистку в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. Она подчеркнула, что вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.
Как отметил Поддубный, действия французских властей вписываются в логику политических репрессий против тех, кто говорит правду о событиях в Донбассе.
"Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова — гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать её в обиду. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду", — написал Поддубный.
Военкор добавил, что российские дипломаты принимают все необходимые меры для освобождения активистки, а само дело является политически мотивированным.
По его словам, Новикова пыталась открыть европейцам глаза на преступления киевского режима. Как указал Поддубный, активистка собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима.
Она неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для людей в прифронтовых районах, а также устраивала политические акции в Париже, чтобы донести позицию российских граждан.
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